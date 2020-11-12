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أخبار العالم

مستشار سابق لـ ترامب يُحذر: إسرائيل قد تتحرك ضد إيران قبل تولي بايدن

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:53 م
إسرائيل قد تتحرك
إسرائيل قد تتحرك ضد إيران قبل تول
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على صالح
حذر مستشار الأمن القومي السابق الجنرال إتش آر ماكماستر لإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب من انضمام الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 عند توليه منصبه في 20 يناير2021.

وقال ماكماستر لمذيع قناة فوكس، بريت باير، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية آنذاك جون كيري كان مخطئًا ولم يعتبر "الأيديولوجية العدائية" للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مشاركته في حروب إقليمية بالوكالة عدوانا على الولايات المتحدة.




وأضاف "هذه المكاسب الكبيرة لإيران عندما تم التوقيع على الاتفاق وكذلك تخفيف العقوبات .. ماذا فعلوا بتلك الأموال؟" وفقا لسؤال ماكماستر.


وأشار المستشار السابق لـ ترامب إلى أنه "استخدم هذه الأموال لتكثيف العنف الطائفي في جميع أنحاء المنطقة في محاولة لوضع جيش بالوكالة على حدود إسرائيل" ، مما يعكس موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وأضاف ماكماستر: "سيكون خطأ فادحًا حقًا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء إلى عام 2016 وإحياء الاتفاق النووي".


وكان الاتفاق النووي الإيراني كارثة سياسية تنكرت في صورة انتصار دبلوماسي.


وفيما يتعلق بمسألة الانتقال الرئاسي، قال ماكماستر إنه من الضروري أن تسير بسلاسة لغرض الأمن القومي، بحجة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال إشارة للعالم باستقرار المؤسسات الديمقراطية وعدم إظهار "الضعف والانقسام".


وتابع: يعتقد أعداؤنا وخصومنا وخصومنا أن الوقت قد حان للعمل ضدنا. لذلك أعتقد أنه من المهم حقًا بالنسبة لنا إظهار درجة عالية من الكفاءة ودرجة من الاستقرار والاعتراف بأن ديمقراطيتنا تعمل وأن مؤسساتنا قوية.

وأشار ماكماستر إلى أن أي فترة انتقالية هي وقت خطير.

وتحدث ماكماستر أيضًا عن إسرائيل واستراتيجيتها فيما يتعلق بإيران، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تعمل ضد إيران بشكل ما، بما في ذلك ضربة عسكرية ، بعد انتهاء فترة ترامب كرئيس. وأشار إلى أن هذا يتماشى مع عقيدة مناحم بيجن.

وادعى أننا قد نشهد عودة إلى فترة منتصف العقد الأول من القرن الحالي فيما يتعلق بالقدرة النووية الإيرانية.

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