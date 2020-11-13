مسئولو أسوان يواصلون دعم الفريق بـ 3 لاعبين

واصل مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان بالتنسيق مع المدير الفنى سامى الشيشينى تدعيماتهم القوية لصفوف الفريق بالموسم الجديد بالدورى الممتاز .





ونجح مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان في إتمام التعاقد مع اللاعب خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بالممتاز.





كما نجحت لجنة الكرة بالنادي من إتمام التعاقد مع اللاعب أحمد سعيد أوكا ،لاعب وسط مهاجم فريق طنطا لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر .



