تعرف إيه عن البلاك فرايدي.. ردود صادمة من المواطنين





هذا اليوم عالمي ينتظره الكثير من مُحبين التسوق، سواء في محلات البيع، او التسوق الاكتروني، و يهتم به فئه الشباب بالأخص في محلات الأزياء المُختلفة، التي تهتم بعمل التخفيضات الهائلة من أجل جذب المُشترين في كل عام.





وتجولت كاميرا صدي البلد في الشوارع المصرية لمعرفة آراء المواطنين حول خصومات الجمعة السوداء، و إذا كانوا يعلموا السبب وراء تسميته بالجمعة السوداء، و ما الفرق بين كل من الجمعة السوداء و البيضاء.





في البداية قال محمود علي أن الجمعة السوداء هو يوم يعرض فيه الكثير من صاحبي المحلات تخفيضات هائلة، و تتنوع المنتجات في هذا اليوم بشكل كبير، و أنه يري بأن سبب تسميه اليوم بالجمعة السوداء يرجع الي الزحام و التكدس من قبل المُشترين علي المتاجر، و يري ايضا أنه يوجد الكثير من التخفيضات التي تستحق التسوق من أجلها.





و ذكرت ميادة حسني أن يوم الجمعة السوداء هو يوم يتهافت عليه الكثير من المُشترين علي المتاجر التسويقية، لوجود الكثير من التخفيضات علي المُنتجات المختلفة، و سبب تسميتها بالجمعة السوداء أنه يرجع الي غلاء الأسعار، فلا يوجد إقبال علي عملية البيع و الشراء، لذلك قاموا أصحاب المتاجر بعادة الجمعة السوداء أو البيضاء، حتي يجذبوا المُستهلكين للإقبال علي الشراء أكثر، و أنه لا يوجد فرق بين كل من الجمعة البيضاء و السوداء فهي فقط مُسميات، و أطلق مُسمي الجمعة البيضاء فقط للتفاؤل باليوم.





و أكمل معتز عمرو أن تخفيضات الجمعة السوداء وهميه، فيتعمد أصحاب المتاجر علي رفع أسعار منتجاتهم قبلها بفتره، حتي يتمكنوا من تقديم التخفيضات عليها في الجمعة السوداء لجذب المُستهلكين علي الشراء، و أنه يري بأن عمليه الشراء تتوقف علي احتياج الشخص و من الممكن شراء المنتجات بخصومات في أوقات اخري غير يوم الجمعة السوداء او البيضاء.





و أضاف أحمد بدر بأن الجمعة السوداء هو يوم يحدث كل عام، يقوم فيه كل المحلات و المتاجر الالكترونية بطرح عروضات و تخفيضات الي المُشترين، و أنه يوجد الكثير من المنتجات المختلفة المطروحة، و لكنها مجرد خصومات وهمية فقط غير حقيقية.





و أوضحت لينا محمد أن الجمعة السوداء يوم عالمي يحدث به الكثير من الخصومات ليس في مصر فقط، و أن الجمعة البيضاء هو مسمي تم اطلاقه في مصر بحيث لا يوجد تشاؤم باللون الأسود، و لكن المُسمي الصحيح هو الجمعة السوداء حول العالم، و أنه لا يوجد خصومات حقيقية هنا في مصر فأصحاب المتاجر ينتهزون فرصة ذلك اليوم للترويج لهم، علي عكس دول أخري يوجد بها خصومات عالية و حقيقية علي كل المُنتجات المختلفة.





و الجدير بالذكر أنه يرجع تسميه يوم الجمعة السوداء بهذا الاسم الي عام ١٨٦٩، في الولايات المتحدة الأمريكية، و هو التاريخ الخاص بالأزمة المالية التي حدثت في أمريكا، و توابعها من كساد إقتصادي و خسائر مالية أدت إلى ركود كارثي لحركة البيع، مما دفع المتاجر إلى تخفيض الأسعار و التنافس من حيث الخصومات لدفع المُشترين إلى شراء البضائع و تقليل الخسائر الناجمة عن ركودها في المخازن.





و بذلك أصبح تقليد أمريكي يُقام كل عام، و سبب تسميته باليوم الأسود يرجع الي الإختناق و الفوضى و الإزدحام بسبب حركة المرور المرتفعة، و خروج الناس بأعداد كبيرة للشراء، و هناك رأي آخر يعود إلى أنّ اللون الأسود في مجال المحاسبة يدل على التخلص من البضائع في المخازن و اللون الأحمر يدل على ركودها.





و أتخذ الوطن العربي مسمي الجمعة البيضاء، حيث أن يوم الجمعة هو محبب الي الناس أجمع خاصة المُسلمين، و لا يصح تسميته بالجمعة السوداء فهو لون كئيب، فاتخذهُ العرب عادة بيوم الجمعة البيضاء ليدل علي التفاؤل، و طرح الكثير من العروضات و الخصومات خاصة علي المتاجر الالكترونية.

تأتي الجمعة السوداء او ما يطلق عليها بإسم ال “ Black Friday “، آخر جمعة من شهر نوفمبر كل عام، ويصادف هذا العام يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٠، و يتغير التاريخ باختلاف الزمان في كل عام.