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رياضة

تعرف على توقعات المواطنين حول قمة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
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القسم الميداني- علي الخشاب
وسط تأهب كبير من جمهور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ينتظرنا موعد مع عرس كروي لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر لها ان تنعقد يوم 27 نوفمبر الجاري، والتي يواجه فيها نادي الزمالك نظيره الأهلي في قمة تاريخية تجمع لأول مرة فريقين مصريين لنهائي البطولة القارية.

كما يستعد استاد القاهرة الدولي لاستقبال النهائي الإفريقي بدلًا من إقامتها في استاد برج العرب حسبما صرح به وزير الشباب والرياضة وذلك بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في مدينة الإسكندرية.

وقد تجولت عدسة صدى البلد بين المواطنين، وتوقع بعض جماهير الكرة المصرية الاداء، ففي البداية ذكر لنا "محمود احمد" أن النادي الأهلي هو الاقرب للفوز بالبطولة من وجهة نظره فهو الأفضل إداريا وجهازيا تحت إدارة المدرب الجديد "موسيماني"، وعبر عن مشاعر الانتماء لناديه، وذكر أن روح الفانلة الحمراء تقود الآلاف بل الملايين لتشجيع ناديهم والوقوف في ضهره للفوز بهذه البطولة القارية.

ومن جانب آخر قال "اشرف منصور": أن نادي الزمالك هو بطل هذه البطولة، اللاعيبة علي اتم استعداد وفي فورمتها الجيدة ولديها الجاهزية الكاملة لخوض المباراة والفوز بها ويتوقع أن يفوز نادي الزمالك بهدفين نظيفين على نظيره الاهلي.

وأشار "عبدالله صالح" أن المشاكل الإدارية في نادي الزمالك ليس لها أي تأثير من وجهة نظره على مستوى أداء اللاعبين، فمن لحظة إطلاق حكم المباراة صافرة البداية كل التركيز سينصب على تحقيق الفوز الغالي بالبطولة.

فيما أوضح "احمد درويش" إنه سعيد بكون النهائي مصري، فالفوز  في هذة البطولة لمصر بصرف النظر عن الأندية، ويتمني ان تخرج المباراة بشكل مشرف أمام الوطن العربي والعالم أجمع بلا تعصب كروي سواء بين اللاعبين أو بين جمهور الناديين. 

وتتابعت توقعات المواطنين من جمهور الفريقين، فالأهلي هو نادي البطولات للبعض ويتمتع بالروح العالية والاداء الجماعي المشرف، بينما الزمالك على الجانب الآخر في حالته التي تؤهله للفوز ولديه اداء فردي مميز بالاعبين المحترفين. فالمباراة كما عبر جمهور الفريقين عنها
ستكون مشوقة وشعلة من الحماس من بدايتها حتي إطلاق صافرة النهاية، فمن سيحقق الفوز بهذه البطولة هو ما سنعرفه يوم 27 من هذا الشهر الجاري...

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