AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صاحبة واقعة الزحف على السلم: ابني بيعاملني كويس وطلعني للحج بدل المرة 10

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
علقت الحاجة فكرية صاحبة واقعة فيديو الزحف على السلم بمحافظة الشرقية، والذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة:" ابني معايا وبيعاملني كويس وطلعني للحج بدل المرة 10".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، قائلة: "أنا عايشة مع ابني ومفيش حاجة، وأجابت عن سؤال الإعلامي حول مشاهدتها للفيديو، معقبة:" الله يخربيت الفيديو وبيت اللي طلعه".

ورغم بشاعة الفيديو إلا أن الحاجة أصرت علي تبرئة نجلها، قائلة: "ابني أنا إللي مربياه وباكل وبشرب وعايشة معاه وكل حاجة بيقدموهالي".

ومن جانبه علق سعيد نجل السيدة صاحبة الفيديو، قائلا: "الفيديو ده من سنة ووالدتي صعدت من الدور الأرضي للدور التالت فصورتها من أجل الهزار مع اخواتي البنات، وطلبنا منها نسندها ونساعدها في نزول السلم ولكنها رفضت وأنا كنت خايف عليها من صعودها للدور الثالث".

وأردف:" أختي كانت معايا في الفيديو وقالوا عليها مراتي ولكن الحقيقة وانى كنت بصور والدتي بدافع التهريج وهي كانت تضحك في الفيديو".

وتابع:" أنا كنت خايف عليها من طلوع السلم هي قاعدة في الارضى واحنا كلنا بننزل نشوفها لان طلوعها للسلم ممكن يتسبب في كسرها وانا اللى هعالج وقتها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد

كنا بنهزر.. الأم تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو إجبارها على زحف السلم

غموض في واقعة إجبار شاب لأمه على الزحف على السلم.. الأمن يلقى القبض على الابن.. والأم تكشف الكواليس

تضامن الشرقية: فيديو إهانة شخص لوالدته قديم والسيدة ميسورة الحال وتصالحت مع نجلها

والدته حاولت تبرئته.. عرض صاحب فيديو أجبر أمه على الزحف على السلم على النيابة

صاحبة واقعة الزحف على السلم بالشرقية: منه لله إللي طلع الفيديو

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

كورونا يضرب آل القيعي.. إصابة مستشار الأهلي وابنه وزوجته

أول رد فعل لوالد المتهم بقضية ازدراء الأديان بالإسماعيلية

كنت بهزر.. أول رد فعل للمتهم بإذلال أمه في الشرقية

تحدد خطورة العدوى.. دراسة تكشف أهم فترة عند الإصابة بـ كورونا

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدد خطورة العدوى.. دراسة تكشف أهم فترة عند الإصابة بـ كورونا

تحسن مزاجك .. 4 أسباب للاستحمام بالماء البارد في الشتاء

تمارين الضغط وحفر القبور.. عقوبات مفاجئة لغير الملتزمين بارتداء الكمامات بإندونيسيا