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رياضة

البنك الأهلي يكشف كواليس تعاقدات الفريق مع لاعبي الأهلي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي
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محمد رشاد
كشف حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي عن وصول المفاوضات مع شادي رضوان لاعب فريق الأهلي، الي مراحل متقدمة، في ظل التعاون مع القلعة الحمراء والتعاقد مع محمد فخري لاعب الشباب علي سبيل الاعارة لمدة عام. 

وأوضح هاشم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار أنه سيتم الاعلان عن صفقة رضوان خلال الساعات المقبلة بعد انهاء المفاوضات مع النادي الأهلي.

وأعلن حمادة هاشم أن ثنائي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، السنغالي اليو بادجي والانجولي جيرالدو، خارج حسابات النادي خلال الموسم الجديد. 

وأوضح  أن فكرة التعاقد مع الثنائي غير مطروحة بالمرة، مشيرًا الي وجود لاعبين آخرين يتم التفاوض معهم في الفترة الحالية.

وأكد هاشم أن فكرة التعاقد مع الثنائي المخضرم محمد ناجي جدو ومحمد نجيب خلال الموسم الجديد، غير مطروحة بالمرة، في ظل وجود لاعبين مميزين في نفس مركزيهما. 

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية مع لاعبين بالأهلي والزمالك من اجل التعاقد معهم قبل غلق فترة الانتقالات، مشيرًا إلي أن الفريق يطمح في تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجديد.

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