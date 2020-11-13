التليفزيون ينقل الجمعة من الإسماعيلية ووزير الأوقاف خطيبا لها

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الاسماعيلي "المطافي سابقا" بمحافظة الإسماعيلية، وتنقل على شاشة القناة الأولى والمصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الاذاعة المصرية.





ينقل البث الدكتور أسرف عبد الحليم، ويتلو قراءة القرآن الكريم قبل الصلاة، الشيخ محمد محروس طلبة، ويخطب الجمعة ، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





و قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "أدب الحوار والتعبير عن الرأي" موضوع خطبة الجمعة اليوم.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه لا بد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال ، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنساني والإيمان بالتنوع واحترام الآخر .





وأطلقت الأوقاف منذ أيام مبادرة " نتعايش باحترام متبادل" في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان ، وعقدت أولى فاعليات المبادرة الثلاثاء الماضي بمقر دار الهلال وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الهلال ومجلة المصور.



