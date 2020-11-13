المطربة بوسي عن تصريحات والدها: لم أقصر وببعتله فلوس ومصرفش عليا جنيه.. وأنا شفت بلاوي مفيش راجل بشنبات يتحملها

المطربة بوسي:

تركت ابني 10 شهور.. وفي فترة أزمتي قربت من ربنا وماليش غيره عندي استعداد أشحت في مصر ولا إني اعيش ببلد تانية مفيش حاجة تكسرني..وأنا شفت بلاوي مفيش راجل بشنبات يتحملها بوسي عن تصريحات والدها: جوايا نار ومش هينفع أغلط تفاجأت بتصريحات أبويا وقبلها بيومين بعتله فلوس.. ومعرفش أقوله يا بابا لم أقصر وببعتله فلوس ومصرفش عليا جنيه





حلت المطربة بوسي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدثت بوسي عن أزمتها الأخيرة مع والدها وأزمة الشيكات مع طليقها والتي دفعتها إلى السفر خارج مصر لقرابة عام كامل وفيما يلي تفاصيل الحوار:





وقالت المطربة بوسي، إنها مرت بفترة صعبة في حياتها، مضيفة: "أي مصيبة أقع فيها بقول الحمد لله".





وأضافت بوسي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "في فترة أزمتي قربت من ربنا ومليش غيره" مضيفة: "ممكن أكون بعدت عن الله ومكنتش ملتزمة في صلاتي بشكل كبير وخلال أزمتي اقتربت من الله سبحانه وتعالى".





وأكملت بوسي: "سافرت خارج مصر لمدة 10 شهور بمفردي وتركت ابني ولم أتمكن من أخذه معي للخارج".





وتابعت بوسي: "خلال الـ 10 أشهر التي قضيتها في الخارج مريت بأسوأ حالة نفسية، وجه عليا عيد الأم وعيد ميلاد ابني ومكنتش جنبه ".





وكشفت المطربة بوسي، كواليس أزمة الشيكات مع طليقها والأحكام التي صدرت ضدها، والتي دفعتها إلى السفر إلى خارج مصر لحين الانتهاء من هذه المشكلة، قائلة:" أهلي لم يسألوا على ابني طوال فترة تواجدي خارج مصر ".





وتابعت بوسي:" أزمة الشيكات والأحكام أثرت على شغلي وأكل عيشي بشكل كبير "، مضيفة: انهيت أزمة الشيكات بشكل قانوني و لم أتمكن من العودة إلى مصر بسبب أزمة كورونا في فترة توقف الطيران، ومع بداية عودة الطيران عدت إلى مصر مباشرة ولما عرفت اني هرجع لابني منمتش ".





وأكملت بوسي:" "أنا شفت بلاوي مفيش راجل بشنبات يتحملها، و تعرضت لمشاكل قاسية في حياتي حتى من أقرب الناس ليا، وأنا شخصية قوية منذ الصغر ولن أجعل أي موقف يؤثر في بشكل كبير، ومفيش حاجة تقدر تكسرني"





كما تحدثت عن كواليس أزمتها الأخيرة مع والدها، قائلة "حتى لو جوايا نار مش هينفع أغلط عشان هو أبويا".





وأضافت بوسي": "انا لو بنت عاقة مكنش هيكون عندي 15 سنة وأطلب من أمي اني اشتغل عشان أشيل من عليها الحمل" وتابعت:" كنت عيلة ونزلت اشتغل عشان اشيل من على أمي شوية.. أنا اتولدت وأبويا مش موجود في حياتي وأبويا طلق امي وهيا حامل فيا".





وأكملت:" تفاجأت بتصريحات والدي بأنني أهمله وقبلها بيومين كلمني وبعتله فلوس، و كنت هبعت فلوس لأبويا تاني وتفاجأت بتصريحاته عني أني عاقة ولا أصرف عليه".





ووجهت بوسي رسالة إلى والدها، قائلة: "أنت كنت فين طول السنين الماضية عندما كنت في عز المشاكل وكنت مستنية حد من أهلي يقف معايا ويجيب حقي وأحس إني ليا ضهر وسند، و لم أقصر في شيء وكنت ببعت فلوس ليك"





وتابعت : "لا توجد علاقة بيني وبين والدي وأبويا طلق أمي قبل ما اتولد وأمي كانت أبويا وأمي، ومعرفش حاجة عن أبويا وكنت بشوفه بالصدفة ومعرفش أقوله يا بابا".





وقالت بوسي: "مكناش نعرف عن أبويا حاجة من ساعة لما طلق أمي"، مضيفة:" أبويا مكنش موجود في حياتي وظهر يشوه صورتي ومصرفش عليا جنيه من صغري، وأنا بشتغل من صغري عشان اساعد امي".





وتابعت: "أبويا كان بيطلب منى فلوس بعد وفاة أمي وكان عمري 17 سنة ولم يعزيني في وفاة أمي"، مضيفة: "لا توجد علاقة بيني وبين والدي وأبويا طلق أمي قبل ما اتولد، ومعرفش حاجة عن أبويا وكنت بشوفه بالصدفة ومعرفش أقوله يا بابا ".



