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رياضة

الشامي: مدافع المقاولون تعرض للظلم بالغياب عن معسكر المنتخب المصري

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:07 ص
محمد سمير ومحمد صلاح
محمد سمير ومحمد صلاح
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القسم الرياضي
أكد حسن الشامي لاعب المقاولون العرب ان زميله بالفريق، المدافع محمد سمير تعرض للظلم بعدم وجوده في معسكر المنتخب الوطني الذى يستعد لمواجهتي توجو في تصفيات الأمم الإفريقية.

وقال الشامي خلال ظهوره ببرنامج نمبر وان المذاع على قناه النهار" سمير المزامير محمد سمير تعرض للظلم بالغياب عن معسكر المنتخب، حيث انه لاعب يمتلك خبرات متميزة فى خط الدفاع".

وتابع "بالإضافة الي قدراته الدفاعية يجيد سمير تسديد الركلات الثابتة، ووجوده سيمثل اضافة للمنتخب المصري".

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن التعاقد مؤخرًا مع طاهر محمد طاهر قادمًا من المقاولون العرب لمدة خمس سنوات مقابل 20 مليون جنيه.

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