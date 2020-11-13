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أخبار البلد

الرشيد: تكريم رئيسة اليونان للسيسي صورة مشرفة للأمة العربية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:25 ص
الرئيس السيسي / رئيسة
الرئيس السيسي / رئيسة اليونان
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ميس رضا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن منح رئيسة اليونان كاترينا ساكيللاروبولو للرئيس عبدالفتاح السيسي أعلى وأقدم وسام لدى اليونان يعكس الدور المحوري الذى يلعبه السيسي من أجل أمن وإستقرار المنطقة.

وأوضحت " الرشيد"، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن اليونان تقدر الدور الكبير لمصر فى مواجهة الاستفزازات التركية، وتقليد الرئيس السيسي هذا الوسام يأتي تقديرًا لحرصه على العلاقات المصرية اليونانية والذى أكدت بدورها رئيسة اليونان على عمق الصداقة بين البلدين . 

وأكدت  أن هذا التكريم تكريم لكل العرب فالرئيس السيسي يقدم صورة مشرفة للأمة العربية .

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيسة اليونان قلدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلى وأقدم وسام لدي اليونان.

بدوره، منح الرئيس رئيسة اليونان وسام قلادة النيل العظمي.

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