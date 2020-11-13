أرخص عربية في مصر بسعر 55 ألف وبديل للتوك توك.. صور

وتتوفر في السيارة محرك 300 سي سي وناقل حركة 5 سرعات وسرعة 100 كم في الساعة وعفشة صناعة مصرية وشاسيه 4 مللي ودفع خلفي مع استهلاك وقود 4.5 لتر لكل 100 كم وسنتر لوك بالريموت.



خلال الفترة الماضية اتتشرت صور لبعض السيارات الغريبة الشكل التي لايعرف توعها ولا لأي ماركة تنتمي، ولكن بالبحث فالسيارات التي ظهرت في السوارع المصرية تأتي من شركة مصرية تقوم بتصنيه السيارات داخل مصر ، وتم إطلاق اسم سمايل أو S35 وتتبع الشركة التي تعرف باسم ميني كار ايجيبتتتراوح سعرها ما بين 55 و60 ألف جنيه، وبدأ طرح السيارة بـ 33 ألف جنيه في عام 2017، وفي نهاية 2018 بدأت مرحلة "التقيفل" وزيادة عومل الأمان والثبات، ودخلت السوق المصرية بشكل رسمي وأخذت رقم شاسية وموتور.وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تبين أن هذه السيارة تعمل بالدفع الخلفي مع سرعة قصوى تبلغ 100 كم في الساعة وتأتي السيارة بطول يبلغ 2.9 متر وعرض 1.350 متر وارتفاع 1.62 متر و هي أبعاد صغيرة نوعا ما .وتحتوي السيارة على تجهيزات متنوعة منها سنتر لوك مع جلد صناعي داخلي وزجاج كهربائي أمامي فقط ومانيوال خلفي مع مروحة وليس تكييف وكاميرا في الخلف وفتحة للسقف.