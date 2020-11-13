AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أرخص عربية في مصر بسعر 55 ألف وبديل للتوك توك.. صور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
خلال الفترة الماضية اتتشرت  صور لبعض السيارات الغريبة الشكل التي لايعرف توعها ولا لأي ماركة تنتمي، ولكن بالبحث فالسيارات التي ظهرت في السوارع المصرية تأتي من شركة مصرية تقوم بتصنيه السيارات داخل مصر ، وتم إطلاق اسم سمايل أو S35 وتتبع الشركة التي تعرف باسم ميني كار ايجيبت

تتراوح سعرها ما بين 55 و60 ألف جنيه، وبدأ طرح السيارة بـ 33 ألف جنيه في عام 2017، وفي نهاية 2018 بدأت مرحلة "التقيفل" وزيادة عومل الأمان والثبات، ودخلت السوق المصرية بشكل رسمي وأخذت رقم شاسية وموتور.

وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل  الاجتماعي تبين أن هذه السيارة  تعمل بالدفع الخلفي مع سرعة قصوى تبلغ 100 كم في الساعة وتأتي السيارة بطول يبلغ 2.9 متر وعرض 1.350 متر وارتفاع 1.62 متر و هي أبعاد صغيرة نوعا ما .

وتحتوي السيارة على تجهيزات متنوعة منها سنتر لوك مع جلد صناعي داخلي وزجاج كهربائي أمامي فقط ومانيوال خلفي مع مروحة وليس تكييف وكاميرا في الخلف وفتحة للسقف.

وتتوفر في السيارة محرك 300 سي سي وناقل حركة 5 سرعات وسرعة 100 كم في الساعة وعفشة صناعة مصرية وشاسيه 4 مللي ودفع خلفي مع استهلاك وقود 4.5 لتر لكل 100 كم وسنتر لوك بالريموت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار سوزوكي سويفت ديزاير 2020 suzuki dzire .. صور

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب شيفروليه أفيو

شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى

بعد طرحها أرخص سيارة في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لإنتاج جيميني suzuki jimny .. صور

أرخص 5 سيارات في مصر 2021.. صور

ترشيحاتنا

بعد اختفاء أجنة من رحم سيدة في الأقصر.. دراسة تكشف الأسباب

الشامي: طاهر محمد طاهر لا يقل فنيا عن محمد صلاح

جو بايدن يعلق على حادث تحطم طائرة حفظ السلام بالبحر الأحمر

غاب الموظفون وحضر المحافظ.. كارثة إنسانية بمكتب تأمينات الدخيلة | شاهد

حققت لقبين.. ملكة جمال مصر تكشف خطوات ترشحها للمسابقة

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. معلومات عن المرض التنفسي وطرق الوقاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدد خطورة العدوى.. دراسة تكشف أهم فترة عند الإصابة بـ كورونا

تحسن مزاجك .. 4 أسباب للاستحمام بالماء البارد في الشتاء

تمارين الضغط وحفر القبور.. عقوبات مفاجئة لغير الملتزمين بارتداء الكمامات بإندونيسيا