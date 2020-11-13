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حوادث

قبل تداولها فى الأسواق.. ضبط ١٢ طن فول منتهى الصلاحية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
فول
فول
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (12,5 طن "فول " غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة المحاصيل الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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