بعد شهر من شراء المنزل.. سيدة تكتشف علامات غريبة في جدران غرفة بمنزلها.. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة ماريز وجدت منزلا غرب بريطانيا يبحث مالكه عن مشتري و يطلب السرعة في سداد المبلغ لأنه سيسافر سريعا .





في البداية ظنت ماريز أن صاحب المنزل مختل عقليا ، لأن المنزل كبير و مساحته ليست صغيرة ، و المبلغ المطلوب لمنزل أقل في المساحة مما اثار دهشتها و جفعها لشراء المنزل في الحال .





بعد شراء المنزل ، حذرت صديقات السيدة من ذلك المكان ، فإن هناك شائعات حول هذا المنزل و كلها تشير أن هناك شئ ما غير طبيعي يحدث في المنزل .





اكدت السيدة أنها بعد شهر من السكن في المنزل شعرت بنوع من الخوف ، بعد أن بدأت تسمع خطوات لأحدهم في غرفتها اثناء الليل مع العلم أنه لا يوجد شخص يرافقها ليلا في غرفتها .





جدير بالذكر أن ماريز أشارت إلى أنها بالفعل عثرت على ورق صغير أسفل أحد حوائط المنزل ، و مكتوب طلاسم غير مفهومة على الحائط و كأنها رسالة مشفرة , و تؤكد السيدة لم أر تلك الرموز من قبل و أنا اشتري المنزل .

قررت السيدة ماريز البالغة من العمر 46 عاما ا، تشتري منزلا جديدا منذ حوالي شهر ، فقامت بالبحث عن مكان مناسب و بثمن ليس باهظا لأنها لن تتحل النفقات الكبيرة .