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منوعات

بعد شهر من شراء المنزل.. سيدة تكتشف علامات غريبة في جدران غرفة بمنزلها.. صور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قررت السيدة ماريز البالغة من العمر 46 عاما ا، تشتري منزلا جديدا منذ حوالي شهر ، فقامت بالبحث عن مكان مناسب و بثمن ليس باهظا لأنها لن تتحل النفقات الكبيرة . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة ماريز وجدت منزلا غرب بريطانيا يبحث مالكه عن مشتري و يطلب السرعة في سداد المبلغ لأنه سيسافر سريعا . 

في البداية ظنت ماريز أن صاحب المنزل مختل عقليا ، لأن المنزل كبير و مساحته ليست صغيرة ، و المبلغ المطلوب لمنزل أقل في المساحة مما اثار دهشتها و جفعها لشراء المنزل في الحال . 

بعد شراء المنزل ، حذرت صديقات السيدة من ذلك المكان ، فإن هناك شائعات حول هذا المنزل و كلها تشير أن هناك شئ ما غير طبيعي يحدث في المنزل . 

اكدت السيدة أنها بعد شهر من السكن في المنزل شعرت بنوع من الخوف ، بعد أن بدأت تسمع خطوات لأحدهم في غرفتها اثناء الليل مع العلم أنه لا يوجد شخص يرافقها ليلا في غرفتها . 

جدير بالذكر أن ماريز أشارت إلى أنها بالفعل عثرت على ورق صغير أسفل أحد حوائط المنزل ، و مكتوب طلاسم غير مفهومة على الحائط و كأنها رسالة مشفرة , و تؤكد السيدة لم أر تلك الرموز من قبل و أنا اشتري المنزل . 
بعد شهر من شراء المنزل.. سيدة تكتشف علامات غريبة في جدران غرفة بمنزلها.. صور
بعد شهر من شراء المنزل.. سيدة تكتشف علامات غريبة في جدران غرفة بمنزلها.. صور

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