بعد أن اجتاحتها السيول.. شاهد رفع تجمعات مياه الأمطار بحدود مصر الغربية بالسلوم

تمكن مجلس ومدينة السلوم وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى السيطرة على مياه السيول التى تعرضت لها مدينة السلوم دون خسائر بشرية.









واكد عادل منصور رئيس مدينة السلوم أنه تم تخطى ازمة السيول والامطار التي اجتاحت مدينة السلوم اليوم بدون اي خسائر وتم رفع المياة المتراكمة وذلك بفضل الاستعداد بكافة المعدات.





وكشف أنه تم توجبة مياة السيول في البحر مع تسليك كافة مخرات السيول لكي لا تعيق السيول وهى في طريقها للبحر.





وأشار أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة بتكثيف كافة الجهود لتيسير حركة المواطنين والسيارات وازالة اي معوقات .





وتابع محافظ مطروح جهود مركز ومدينة السلوم ،بعد سقوط امطار غزيرة اليوم على المدينة في إزالة تراكمات مياه الأمطار بعدد من شوارع المدينة، موجها بتكثيف الجهود لتيسير حركة المواطنين والسيارات خاصة على الطريق الدولي الساحلى مرسي مطروح السلوم.



