صحيفة إسبانية تكشف عن موعد انتخابات رئاسة برشلونة





وقالت صحيفة سبورت الإسبانية : " أن المجلس اجتمع اليوم الخميس، واستقر على يوم الأحد 24 يناير 2021 ليكون موعدًا لانتخابات رئاسة برشلونة".





وتابع : " أنه بين التواريخ التي تم النظر فيها 17 و 24 يناير، وتم اختيار الأخير، على الرغم من أن نهاية الأسبوع برشلونة سيلعب بعيدًا عن أرضه أمام إلتشي بمنافسات الليجا".





ووفقًا للصحيفة ذكر برشلونة أنه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم جعل التقويم الانتخابي النهائي رسميًا، بالإضافة إلى الأماكن واللوجستيات الخاصة بالعملية برمتها.





يأتي ذلك بعد استقالة المجلس السابق برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، والذي قدم استقالته قبل احتساب تصويت سحب الثقة الذي رغب أعضاء برشلونة في إجراءه.

كشفت صحيفة إسبانية عن موعد إنتخابات نادي برشلونة للرئاسة ، وذلك بعدما إستقال جوسيب بارتوميو بعد التصويت التي تم إجراءه من قبل الجمعية العمومية للفريق وتم سحب الثقة منه.