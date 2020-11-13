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رياضة

اتحاد الكرة يكشف موقفه من حضور الجماهير لمباراة الأهلي والزمالك بـ نهائي إفريقيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:58 ص
الأهلي والزمالك -
الأهلي والزمالك - أرشيفية
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مجدي سلامة
كشف الإتحاد المصري لكرة القدم موقفه من حضور الجماهير في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والمقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجاري .

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة عبر تصريحات تليفزيونية : " الأمن وافق على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة".

وتابع : " طلبنا حضور الجماهير من كاف منذ أول أمس وفي انتظار ردهم، وكاف ليس لديه مشكلة في الحضور الجماهيري إلا في الأمور الصحية، ووضعنا له كل الإجراءات الاحترازية التي سنتأخذها".

واختتم: "العدد المقترح من جانبنا ما بين 5 إلى 10 آلاف متفرج، وسنقوم بتوزيعهم في الاستاد طبقا للإجراءات الاحتزارية، ولن تكون هناك خطورة على أي فرد".

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