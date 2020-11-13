اتحاد الكرة يكشف موقفه من حضور الجماهير لمباراة الأهلي والزمالك بـ نهائي إفريقيا

كشف الإتحاد المصري لكرة القدم موقفه من حضور الجماهير في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والمقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجاري .
وقال وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة عبر تصريحات تليفزيونية : " الأمن وافق على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة".
وتابع : " طلبنا حضور الجماهير من كاف منذ أول أمس وفي انتظار ردهم، وكاف ليس لديه مشكلة في الحضور الجماهيري إلا في الأمور الصحية، ووضعنا له كل الإجراءات الاحترازية التي سنتأخذها".
واختتم: "العدد المقترح من جانبنا ما بين 5 إلى 10 آلاف متفرج، وسنقوم بتوزيعهم في الاستاد طبقا للإجراءات الاحتزارية، ولن تكون هناك خطورة على أي فرد".