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رياضة

بعد انضمام للمنتخب.. أبوجبل يسترجع ذكرياته مع نادي الزمالك

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:29 ص
ابو جبل
ابو جبل
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مصطفى كرم
شارك محمد ابو جبل حارس مرمي نادي الزمالك جمهورة بمجموعة من الصور له من تدريباته مع الفريق قبل انضمام للمنتخب المصري.

وظهر محمد ابو جبل بالصور مع أصدقاء بالفريق قبل الانضمام للمنتخب المصري استعدادا لمواجهة توجو في تصفيات بطولة الامم الافريقية..

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقائى الذهاب والعودة 5-1.


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