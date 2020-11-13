Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة لـ الزمالك.. إسماعيل يوسف يكشف عن الصفقات الجديدة للفريق

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:40 ص
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
Advertisements
مجدي سلامة
كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الصفقات الجديدة للفريق خلال المرحلة المقبلة ، مشيرًا إلى أن هناك صفقة ستكون مفاجأة.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك : " القوام الأساسي للاعبي الزمالك سيظل 90% منه متواجد بالفريق، لا نريد أن نكرر أخطائنا السابقة في الماضي".

وتابع: " تعاقدنا مع ظهير أيمن وهو حمزة المثلوثي بنسبة كبيرة، وتعاقدنا مع لاعب خط وسط مصري".

وأختتم : " هناك صانع ألعاب مصري محترف بالخارج سيكون مفاجأة، لاعب جيد جدًا وغير معروف وهو لاعب كبير وكان مفاجأة بالنسبة لي وأمير مرتضى منصور بذل جهدًا كبيرًا في هذه الصفقة".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الجمعة الموافق 27 من نوفمبر الحالي في نهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزهم الكعبي والبدري.. أجانب على رادار الدوري المصري

رسميا.. الزمالك يعلن ضم حمزة المثلوثي

حدث ليلا .. صفقة الأهلى تقترب مجانا.. تحذير مرتضى منصور لـ حطب ومصطفى.. مقتل مسؤول بارز في الصومال

غزل المحلة يعلن انتهاء أزمة إمام عاشور.. ويؤكد استمرار خالد عيد في الممتاز

شوبير : الزمالك يقترب من ضم ظهير المصري .. والمثلوثي قد يواجه مصير بابل

رغم اتفاقهما| تأجيل صفقة انتقال عنتر من الزمالك إلى المصري.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

دراسة تطمئن كبار السن.. هذه العناصر تحميكم من كورونا

الأهلي يعلن رسميا إعارة محمد فخري إلى فريق البنك

إسماعيل يوسف يكشف حقيقة توقيع ساسي لبيراميدز

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات

جو بايدن يعلق على حادث تحطم طائرة حفظ السلام بالبحر الأحمر

الفيفا أهم لـ مصر.. أحمد مجاهد يعلق على عدم ترشح أبوريدة لرئاسة الكاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

بدون أدوية.. دراسة تكشف عن علاج فقدان حاستي الشم والتذوق بسبب كورونا

تويوتا كورولا الأكثر مبيعا في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور