تكتيك رائع.. خالد بيومي يشيد بأداء الجزائر بعد الفوز على زيمبابوي 3-0 في تصفيات أفريقيا

علق الناقد الرياضي الكبير خالد بيومي على أداء منتخب الجزائر في مباراة أمس امام منتخب زيمبابوى في تصفيات بطولة الامم الافريقية والتي انتهت بفوز الجزائر 3_1





وكتب خالد بيومي عبر حسابه بموقع التواصل تويتر : " ‏منتخب الجزائر ممتع منذ كاس الامم الافريقية كل يوم يثبت باداء وعناصر وتكتك رائع من صنع مدرب قدير جمال بالماضي انه بالفعل اقوي منتخب عربي وافريقي ".





وحقق المنتخب الجزائري انتصارا مهما على نظيره الزيمبابوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.









سجل بغداد بونجاح وسفيان فيجولى هدفي التقدم بالدقيقتين 31 و43 من زمن المباراة.





واختتم رياض محرز نجم مانشستر سيتى ثلاثية بطل أفريقيا في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، بينما أحرز تينوتيندا كاديويري هدف الفريق الضيف الوحيد بالدقيقة 80 من زمن المباراة.



