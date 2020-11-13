محمود علاء ينشر صورا من تدريبات المنتخب استعدادا لمواجهة توجو

نشر محمود علاء مجموعة من الصورة له من تدريبات المنتخب المصري.





وظهر محمود علاء مع عدد من لاعبي الأهلي والزمالك اثناء ممارسة التمارين الرياضية الخاصه بالمنتخب استعدادا لمواجهة توجو في تصفيات بطولة الامم الافريقية.





وانتظم محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني في مران منتخب مصر مساء الثلاثاء الماضي استعدادًا لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





وشهد المران أداء تحفيزيًا من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري من أجل تحقيق إنجازا جديدا يضاف للكرة المصرية.





وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول الثلاثاء الماضي ، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا و إيابا والمقرر لهما 14 و 17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.





وخلال اللقاء ، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأعضاء المنتخب الوطني لاعبين وإداريين وجهاز فني، على قراءة الفاتحة، والدعاء بالتوفيق في المنافسات القادمة للفراعنة.



