أسباب ظهور هذه العلامات داخل لوحة أعطال سيارتك

تتنوع الأعطال الخاصة بالسيارة ما بين شائع ويمكن التغلب عليها و أخري ربما تتطلب فحص فني داخل أحد مراكز الصيانة المتخصصة، لذك الأمر يصبح أحيانًا فى غاية الصعوبة، ولكن هناك بعض المؤشرات لأعطال أخري بسيطة تتطلب إنتباهك و سعرة التعامل معها، مثل ظهور إضاءة لمبة الأعطال الخاصة بسيارتك، لتظهرلك علامة واضحة وانذار هام يبلغك بخلل طارىء.





فى إطار ذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري في السطور القادمة أهم الأسباب التي تدفع لمبة الأعطال الخاصة بسيارتك للظهور فجأة.





1- تلف البوجيهات

تختلف البوجيهات أو شمعات الاحتراق فى مسمياتها ولكن الغرض واحد، وهو ذلك الجزء المسؤول عن إشعال خليط من الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق الخاصة بمحرك السيارة، فعند تلف أحد البوجيهات وحدوث خلل يتسبب ذلك في ظهور لمبة اعطال السيارة.





2- حساس الهواء

تعد وظيفة هذا الجزء هي قياس كمية الهواء الداخلة لحجرة الاحتراق وذلك من أجل الحصول على عملية التوازن الأمثل بين احتراق الوقود والخلط المناسب للهواء، فعند تعطله أو تلفه يكون ذلك عرضه في ظهور لمبة الأعطال.





3- غطاء خزان الوقود