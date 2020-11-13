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منوعات

كراسة رسم.. خبيرة تجميل تحول وجهها إلى لوحة فنية.. صور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:12 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لخبيرة تجميل أجنبية قررت ان تعامل وجهها معاملة كراسة الرسم و أن تصنع من الألوان لوحة فنية على وجهها لتعبر عن حبها للألوان. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن خبيرة التجميل الإنجليزية رماني تولوش البالغة من العمر22 عاما ، قررت أن تصنع من وجهها لوحة فنية من خلال إستخدام مستحضرات التجميل . 

تستخدم ملايين الفتيات مستحضرات التجميل في تزيين وجوهم ، إلا أن تولوش قررت أن تعبر عن حبها للألوان من خلال الرسم على وجهها بإستخدام مستحضرات التجميل الخاصة بها. 

قامت الفتاة بإستخدام الأالوان لرسم صور فنية و اعتبرت وجهها عبارة عن لوحة و بدأت في توزيع الأالوان و كأنها بلا ملامح كورق الرسم. 

انبهر المتابعين من براعة الشابة في خلط الألوان و الرسم بها على وجهها، وتابع الفيديو  أكثر من مليون مستخدم عبر تطبيق تيك توك. 
كراسة رسم.. خبيرة تجميل تحول وجهها إلى لوحة فنية.. صور
كراسة رسم.. خبيرة تجميل تحول وجهها إلى لوحة فنية.. صور
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