كراسة رسم.. خبيرة تجميل تحول وجهها إلى لوحة فنية.. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن خبيرة التجميل الإنجليزية رماني تولوش البالغة من العمر22 عاما ، قررت أن تصنع من وجهها لوحة فنية من خلال إستخدام مستحضرات التجميل .





تستخدم ملايين الفتيات مستحضرات التجميل في تزيين وجوهم ، إلا أن تولوش قررت أن تعبر عن حبها للألوان من خلال الرسم على وجهها بإستخدام مستحضرات التجميل الخاصة بها.





قامت الفتاة بإستخدام الأالوان لرسم صور فنية و اعتبرت وجهها عبارة عن لوحة و بدأت في توزيع الأالوان و كأنها بلا ملامح كورق الرسم.





انبهر المتابعين من براعة الشابة في خلط الألوان و الرسم بها على وجهها، وتابع الفيديو أكثر من مليون مستخدم عبر تطبيق تيك توك.

تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لخبيرة تجميل أجنبية قررت ان تعامل وجهها معاملة كراسة الرسم و أن تصنع من الألوان لوحة فنية على وجهها لتعبر عن حبها للألوان.