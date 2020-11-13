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أخبار العالم

بعد إسبر.. استقالة مسئول جديد بوزارة الدفاع الأمريكية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن. إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، ألكسيس روس نائب مدير مكتب وزير الدفاع مارك إسبر، أعلن استقالته من منصبه. 

يأتي ذلك وسط حملة تطهير بدأت يوم الاثنين، عندما أقال الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر، عبر تغريدة.

واستقال نائب رئيس الأركان، أليكسيس روس، من منصبه، لينضم الآن إلى رئيس الأركان السابق جين ستيوارت وكبار مسؤولي البنتاجون المشرفين على السياسة والاستخبارات، وقد قدم الثلاثة استقالاتهم يوم الثلاثاء.

وتم استبدال ستيوارت بكاش باتيل الذي عمل مؤخرًا كمدير أول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ويُنظر إليه على أنه أيديولوجي أكثر ارتباطًا بترامب.

وتم استبدال إسبر بكريستوفر ميللر، الذي كان مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

ومن بين أولئك الذين تولوا أيضًا مناصب جديدة في وزارة الدفاع هذا الأسبوع العميد المتقاعد المثير للجدل، الجنرال أنتوني تاتا، الذي انتقل إلى دور السياسة العليا في البنتاجون، وتولى مهام جيمس أندرسون، الذي استقال يوم الثلاثاء.

وتم ترشيح تاتا لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة هذا الصيف، لكن تم سحب ترشيحه بسبب معارضة الحزبين.

في حين ترك الأدميرال المتقاعد جوزيف كرنان، وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات، وفقًا لمسؤول دفاع آخر. ولم يتضح على الفور ما إذا كان كرنان قد استقال أو أقيل، لكن تم تسريع رحيله.

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