قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على مواصفات وتصميم Moto E7.. صور





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، جاء Moto E7 فى لونين فقط وهما الفيروزي و الرمادي، بالإضافة لشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة بتقنية عرض HD+ بها نوتش على هيئة ثقب فى أعلى المنتصف للكاميرا الأمامية، من أجل مكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي.





ومن ناحية التصوير جاء Moto E7 بكاميرا ثنائية بدقة 48 و 2 ميجابيكسل، و كاميرا أمامية دقة 5 ميجابيكسل، مع بطارية معقولة سعة 4000 مللى أمبير، و يعمل بنظام أندرويد 10.0.





أما التسعير من المتوقع أن يكون أقل من شقيقه الأكبر Moto E7 Plus، كما جاء قارىء بصمة الإصبع فى الخلف أسفل لوجو موتورولا، ويتضح من الصور أن الهاتف بسماعة واحدة فى الخلفية.





يذكر أن موتورولا Motorola، أعلنت الأسبوع الماضي عن هاتفها الأحدث المسمى Moto G 5G Plus، في شهر يوليو الماضي، والذي يأتي خليفة للإصدار السابق Moto G 5G، والآن تعتزم الشركة الأمريكية إطلاق هاتف جديد يحمل الاسم Kiev، والذي من المقرر طرحه في الأسواق تحت اسم Moto G 5G.



