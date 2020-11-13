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أخبار العالم

الجيش الروسي يؤكد انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لقواتها في سوريا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع انفجار لعبوة ناسفة يدوية الصنع في مسار تحركات وحدة تابعة لشرطتها العسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر جرينكيفيتش، قوله: "وقع انفجار لعبوة ناسفة مجهولة يدوية الصنع يوم 12 نوفمبر، خلال دورية للشرطة العسكرية الروسية رفقة وحدات من أجهزة الأمن السورية من بلدة إزرع إلى بلدة سهوة القمح في محافظة درعا، في مسار القافلة بمنطقة بلدة المسيفرة".

وأشار جرينكيفيتش إلى أن الحادث أدى إلى إلحاق أضرار غير ملموسة بعربة مصفحة روسية من نوع "تيغر"، فيما شدد على عدم وجود أي إصابات بين العسكريين الروس.

ولفت إلى أن كل العسكريين عادوا مع المعدات إلى مركز المرابطة، مضيفا أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا فتحت تحقيقا في الحادث بالتعاون مع الأجهزة السورية المعنية.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد ناشطون سوريون بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية روسية على أطراف بلدة المسيفرة جنوبي الكرك الشرقي في درعا.

وأشار النشطاء إلى أن الانفجار جاء بعد ساعات من تنفيذ قوات الفرقة الرابعة في الجيش السوري عمليات مداهمة في الكرك الشرقي بحثا عن مطلوبين، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وجهاء البلدة بوساطة الفيلق الخامس المدعوم من روسيا.

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