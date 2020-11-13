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أخبار العالم

إيران.. دعوات لمظاهرات حاشدة في الذكرى الأولى لانتفاضة الوقود

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دعت منظمة "فدائيي خلق" الإيرانية المعارضة، الشعب الإيراني، إلى الخروج بمسيرات احتجاجية واسعة النطاق بهدف "إجبار النظام على الاستسلام لإرادة الشعب".

جاء ذلك بالتزامن مع قرب حلول ذكرى اندلاع احتجاجات منتصف نوفمبر العام الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين والوقود، وفقًا لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية.

وشددت المنظمة وهي أحد الأحزاب اليسارية الإيرانية في بيان لها على "ضرورة توحيد قوى اليسار وتشكيل ثقل لبناء نظام يحقق العدالة والحرية للشعب الإيراني".

واعتبرت أن "اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه يتطلب تنفيذ إضرابات واسعة النطاق من مختلف شرائح المجتمع، والعصيان المدني، إلى جانب الاحتجاجات في الشوارع".

ووصفت المنظمة، الحكومة الحالية بأنها "غير كفؤة وفاسدة وتمتهن السرقة والتمييز الممنهج"، معتبرة أن "الاستمرارية الطبيعية لحياة الناس مهددة أكثر فأكثر".

وشهدت إيران في منتصف نوفمبر العام الماضي احتجاجات عارمة شملت أكثر من 150 مدينة في البلاد على خلفية قرار الحكومة المفاجئ برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

لكن هذه الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى مطالبات ترفع شعار إسقاط النظام، فيما أقدمت الأجهزة الأمنية على قطع شبكة الانترنت لمدة أسبوع وشن عملية عسكرية أسفرت وفق تقارير صحافية عن مقتل 1500 خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق مختلفة من إيران


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