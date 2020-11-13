مصر تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا.. وولي العهد السعودي يؤكد: المملكة أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

ولي العهد السعودي: نأمل أن يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية

القبض على مشتبه في إطلاقه النار على السفارة السعودية بلاهاي

إثيوبيا: القبض على 242 من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي

روسيا تعتزم إنشاء قاعدة بحرية في السودان

الأردن.. استقالة وزير الداخلية وتعزيز الأمن في الشوارع









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.









وقالت صحيفة "الوطن" إن مروحية تابعة لقوات حفظ السلام في سيناء في مصر تحطمت، الخميس، مما أسفر عن مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة، مشيرةً إلى أن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.





وذكرت "الأنباء" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 12 حالة وفاة و214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت "الراي" تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حيث قال إن المملكة تسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه، مضيفًا :"حققنا نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية"، مشيرا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية.





وبينما أعرب عن تفاؤله بتسارع وتيرة النمو مع زوال جائحة كورونا، قال إن السعودية هي أحد أفضل 10 دول في الـ G20 بالتعامل مع تبعات كورونا.





إلى ذلك، قال إن زيادة معدلات التوظيف هي أحد أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن برامج وسياسات الحكومة ستخفض البطالة عند 7% قبل 2030.





وأضاف أن المملكة ملتزمة بمواجهة خطاب التطرف وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، مضيفا "نأمل أن يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية".





وقالت "الجريدة" إن الشرطة الهولندية، أعلنت أنها قبضت على مشتبه في إطلاقه وابل من الأعيرة النارية على السفارة السعودية في هولندا، لافتة إلى المتهم رجل في الأربعين من العمر من بلدة زوترمير المجاورة، ولم تذكر تفاصيل عن دوره أو دافعه المحتمل وراء الهجوم.





وأفادت "الوطن" بأن روسيا تعتزم إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر في السودان لتزويد أسطولها بالوقود، بحسب ما جاء في مسوّدة اتفاق مع الخرطوم صادق عليها رئيس الوزراء الروسي، حيث وتنصّ الوثيقة الأولية على إنشاء "مركز دعم لوجستي" في السودان يمكن من خلاله تأمين "تصليحات وعمليات التزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم" البحرية الروسية.





وقالت "الأنباء" إن قوات الأمن والجيش الأردني عززت من تواجدها في مختلف المدن لمنع الممارسات الخارجة عن القانون مثل التجمهر وإطلاق الأعيرة النارية وخرق قرارات حظر التجوال الشامل والتي حدثت بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية مساء الأربعاء.





وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن استقالة وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة على خلفية التجاوزات على القانون التي اعقبت اعلان نتائج الانتخابات، وفيما بعد أصدر الملك عبدالله الثاني مرسوما ملكيا بقبول الاستقالة، وكلف وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارة الداخلية.





دوليًا أشارت "القبس" إلى أن الشرطة الإثيوبية أعلنت ألقت القبض على 242 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في العاصمة أديس أبابا للاشتباه في تآمرهم “لنشر الفوضى”.



