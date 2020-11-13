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منوعات

سيارة مدهونة زبدة.. مزحة سخيفة من شباب لجارهم لجذب مشاهدات على تيك توك.. صور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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مريم صليب
فوجئ شاب بالغ من العمر 29 عاما ، بأن أحدهم قام بتخريب سيارته الجديدة ودهن أبوابها  وإطاراتها بالزبدة و قام بإضافة التراب إليها . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية فإن الشاب البريطاني أصيب بالصدمة الشديدة حينما خرج من منزله بعد أسبوع إجازة قضاه بالكامل في المنزل . 

وجد الشاب أن احدهم قام بمقلب سخيف معه ، و دهن المرآة و المقابض والعجلات بالزبد ، و أضاف على المرآه بعض التراب حتى يصعب إزالة الزبد فقط . 

أكد الشاب أنه سيطلب فحص كاميرات المراقبة المثبتة أعلى أعمدة الإنارة وأنه لحسن الحظ أنه يسكن في شارع عمومي و مثبت أعلى كل منزل كاميرات . 

جدير بالذكر أنه فيما بعد تأكد الشاب أن بعض المراهقين قاموا بالإتفاق أن يدهنوا سيارته بالزبد لتصويرها و نشرها عبر تيك توك لجذب الإعجابات و المشاهدين . 
سيارة مدهونة زبدة.. مزحة سخيفة من شباب لجارهم لجذب مشاهدات على تيك توك.. صور
سيارة مدهونة زبدة.. مزحة سخيفة من شباب لجارهم لجذب مشاهدات على تيك توك.. صور
سيارة مدهونة زبدة.. مزحة سخيفة من شباب لجارهم لجذب مشاهدات على تيك توك.. صور
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