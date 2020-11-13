سيارة مدهونة زبدة.. مزحة سخيفة من شباب لجارهم لجذب مشاهدات على تيك توك.. صور





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية فإن الشاب البريطاني أصيب بالصدمة الشديدة حينما خرج من منزله بعد أسبوع إجازة قضاه بالكامل في المنزل .





وجد الشاب أن احدهم قام بمقلب سخيف معه ، و دهن المرآة و المقابض والعجلات بالزبد ، و أضاف على المرآه بعض التراب حتى يصعب إزالة الزبد فقط .





أكد الشاب أنه سيطلب فحص كاميرات المراقبة المثبتة أعلى أعمدة الإنارة وأنه لحسن الحظ أنه يسكن في شارع عمومي و مثبت أعلى كل منزل كاميرات .





جدير بالذكر أنه فيما بعد تأكد الشاب أن بعض المراهقين قاموا بالإتفاق أن يدهنوا سيارته بالزبد لتصويرها و نشرها عبر تيك توك لجذب الإعجابات و المشاهدين .

فوجئ شاب بالغ من العمر 29 عاما ، بأن أحدهم قام بتخريب سيارته الجديدة ودهن أبوابها وإطاراتها بالزبدة و قام بإضافة التراب إليها .