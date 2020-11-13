حارس الأهلي السابق يعلن انتقاله إلى الجونة





وقال أحمد عادل في تصريحات تلفزيونية لقناة"النهار": "رحلت عن مصر المقاصة وسانضم لنادي الجونة خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء المفاوضات".

وأضاف: "تعاملت مع نادي الجونة باحترافية وهم كذلك، لذا أتطلع لتجربة جديدة مع الجونة".

واختتم: "وضعت شرطا في حديثي مع مسؤولي الجونة وهو الراحة، خصوصًا في ظل الطريقة الاحترافية التي تشبه أسلوب تعامل النادي الأهلي".





وارتبط اسم أحمد عادل بمفاوضات رسمية مع المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري والجونة تمهيدا لرحيله عن المقاصة في الموسم المقبل لكنه فضل الإنتقال للجونة في النهاية.

أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس النادي الأهلي السابق رحيله من مصر المقاصة متوجهًا إلى نادي الجونة ، بداية من الموسم الجديد.