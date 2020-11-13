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رياضة

حارس الأهلي السابق يعلن انتقاله إلى الجونة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:51 ص
احمد عادل رفقة لاعبي
احمد عادل رفقة لاعبي المقاصة
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مجدي سلامة
أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس النادي الأهلي السابق رحيله من مصر المقاصة متوجهًا إلى نادي الجونة ، بداية من الموسم الجديد.

وقال أحمد عادل في تصريحات تلفزيونية لقناة"النهار": "رحلت عن مصر المقاصة وسانضم لنادي الجونة خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء المفاوضات".

وأضاف: "تعاملت مع نادي الجونة باحترافية وهم كذلك، لذا أتطلع لتجربة جديدة مع الجونة".

واختتم: "وضعت شرطا في حديثي مع مسؤولي الجونة وهو الراحة، خصوصًا في ظل الطريقة الاحترافية التي تشبه أسلوب تعامل النادي الأهلي".

وارتبط اسم أحمد عادل بمفاوضات رسمية مع المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري والجونة تمهيدا لرحيله عن المقاصة في الموسم المقبل لكنه فضل الإنتقال للجونة في النهاية.
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