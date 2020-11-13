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رياضة

الأرجنتين تتعادل مع باراجواي بهدف لكل منهما في تصفيات كأس العالم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:09 ص
الارجنتين وباراجواي
الارجنتين وباراجواي
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أ ش أ
سقط منتخب الارجنتين في فخ التعادل الايجابي مع ضيفه منتخب باراجواي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم /الجمعة/بملعب لابوموبونيرا، في اطار الجولة الثالثة من تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم منتخب باراجواي في الدقيقة 21 عن طريق انخيل روميو من ركلة جزاء ،وعادل اللاعب نيكولاس جونزاليس النتيجة للارجنتين في الدقيقة 41.

وارتفع رصيد الارجنتين الي 7 نقاط في الصدارة مؤقتا،فيما ارتفع رصيد باراجواي الي 5 نقاط في المركز الرابع مؤقتا.
وتلعب الارجنتين في الجولة الرابعة مع منتخب اوروجواي يوم الخميس المقبل ،بينما تواجه باراجواي منتخب بوليفيا في نفس الجولة يوم الاربعاء القادم.
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