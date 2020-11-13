الجثث تفحمت.. وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر.. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن تحقيقات الشرطة أكدت وفاة ايلي هولت ، 8 سنوات ، كيجان يونيت ، 6 سنوات ، تيلي روز يونيت ، 4 سنوات ، وأولي يونيت 4 سنوات جميعا حرقا .





وفقا للتقرير الطبي فإن السبب الاساسي الذي تسبب في حريق الشقة السكنية التي تسكن في تلك الأسرة هو دخان السجائر الذي ظن الأب و الأم انه انطفأ و لكن في الحقيقة كان هناك شرارة بسيطة لم تنطفأ كانت تصدر الدخان .





لم يلتفت الأب و الأم إلى أن الأطفال يشاهدون التلفاز وغادرا الغرفة، واشتعلت النيران في الأطفال الأربعة وهم نائمون واستيقظوا على تلك الكارثة.





جدير بالذكر أن الشرطة أكدت مسئوليتهم الكاملة لأن الأب و الأم كانا مدمنين و لم يقدما الرعاية اللازمة للأطفال .

ألقت الشرطة البريطانية القبض على زوج و زوجة بعد إتهامهم بالإهمال في رعاية أبنائهم الأربعة، و تركهم يحترقون في المنزل و شرب المخدرات التي أودت بحياة أولادهم .