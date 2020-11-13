Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الجثث تفحمت.. وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر.. صور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
ألقت الشرطة البريطانية القبض على زوج و زوجة بعد إتهامهم بالإهمال في رعاية أبنائهم الأربعة، و تركهم يحترقون في المنزل و شرب المخدرات التي أودت بحياة أولادهم . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن تحقيقات الشرطة أكدت وفاة ايلي هولت ، 8 سنوات ، كيجان يونيت ، 6 سنوات ، تيلي روز يونيت ، 4 سنوات ، وأولي يونيت 4 سنوات جميعا حرقا . 

وفقا للتقرير الطبي فإن السبب الاساسي الذي تسبب في حريق الشقة السكنية التي تسكن في تلك الأسرة هو دخان السجائر الذي ظن الأب و الأم انه انطفأ و لكن في الحقيقة كان هناك شرارة بسيطة لم تنطفأ كانت تصدر الدخان . 

لم يلتفت الأب و الأم إلى أن الأطفال يشاهدون التلفاز وغادرا الغرفة، واشتعلت النيران في الأطفال الأربعة وهم نائمون واستيقظوا على تلك الكارثة. 

جدير بالذكر أن الشرطة أكدت مسئوليتهم الكاملة لأن الأب و الأم كانا مدمنين و لم يقدما الرعاية اللازمة للأطفال . 
الجثث تفحمت.. وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر.. صور
الجثث تفحمت.. وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اختفاء 6 أشهر.. ظهور روز ليزلي خلال حملها من زوجها كيت هارينجتون

شاهد.. هروب المعازيم من الشرطة في حفل زفاف

أم تنتصر على التنمر على وجه ابنتها بموقع إنستجرام.. صور

العشيق أصاب الطفل في رأسه.. أم تتسبب في قتل ابنها الرضيع بانجلترا

ترشيحاتنا

إلهام شاهين توجه رسالة لـ كارول سماحة بعد مهرجان الإسكندرية

يورو 2020.. اسكتلندا تتأهل بعد غياب طويل.. وسلوفاكيا تفوز على أيرلندا الشمالية

إسماعيل يوسف: أتممنا التعاقد مع ثلاثة لاعبين والرابع فى الطريق.. تفاصيل

إعصار ثالث يضرب الفلبين ويتسببب بفيضانات كبيرة.. فيديو

البنك الأهلي يكشف كواليس تعاقدات الفريق مع لاعبي الأهلي

كراسة رسم.. خبيرة تجميل تحول وجهها إلى لوحة فنية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

تناولها وقت الظهيرة.. نوع من الشوكولاتة يحمي من أمراض القلب والسكر

سبقت العالم بخطوات.. لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الثانية القفازات دائما؟

Advertisements