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رياضة

يورو 2020.. اسكتلندا تتأهل بعد غياب طويل.. وسلوفاكيا تفوز على أيرلندا الشمالية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:23 ص
منتخب اسكتلندا
منتخب اسكتلندا
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مجدي سلامة
انتهت منافسات الملحق الأول المؤهلة ليورو 2020 ، بصعود منتخب إسكتلندا على حساب فريق صربيا بعد غياب طويل ، وفوز سلوفاكيا على أيرلندا الشمالية 5-4 بركلات الترجيح.

ويستعرض صدى البلد نتائج المباريات من خلال السطور التالية:.

صربيا * اسكتلندا

تقدمت اسكتلندا عن طريق ريان كريستي في الدقيقة 52، ثم تعادلت صربيا بهدف لوكا جوفيتش في الدقيقة 90، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، ثم ركلات الترجيح التي انتهت بفوز اسكتلندا بنتيجة (5-4).

وتأهلت اسكتلندا لـ"يورو 2020"، بعد غياب طويل منذ نسخة 1996، التي شهدت آخر مشاركة لاسكتلندا، قبل العودة في النسخة القادمة.


جورجيا * مقدونيا

وأحرز غوران بانديف هدف مقدونيا الشمالية على جورجيا في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب بوريس يايشادزي دينامو ارينا، ليقود مقدونيا إلى اليورو لأول مرة في تاريخها.

المجر * أيسلندا

وتقدم سيغوردسون لصالح أيسلندا في الدقيقة 11، قبل أن يسجل المجر هدفين قاتلين في الدقيقتين 88 و90 عن طريق لويك نيغو ودومينيك سزوبوسزلاي.

ايرلندا الشمالية * سلوفاكيا

وتقدم جوراي كوشكا لصالح سلوفاكيا في الدقيقة 17، ثم تعادلت ايرلندا بهدف خاطئ من ميلان سكرينيار في الدقيقة 87، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، قبل أن يسجل ميشال دوريس هدف الفوز لسلوفاكيا في الدقيقة 110.
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