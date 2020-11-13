يورو 2020.. اسكتلندا تتأهل بعد غياب طويل.. وسلوفاكيا تفوز على أيرلندا الشمالية

صربيا * اسكتلندا





تقدمت اسكتلندا عن طريق ريان كريستي في الدقيقة 52، ثم تعادلت صربيا بهدف لوكا جوفيتش في الدقيقة 90، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، ثم ركلات الترجيح التي انتهت بفوز اسكتلندا بنتيجة (5-4).





وتأهلت اسكتلندا لـ"يورو 2020"، بعد غياب طويل منذ نسخة 1996، التي شهدت آخر مشاركة لاسكتلندا، قبل العودة في النسخة القادمة.