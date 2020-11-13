انفراجة جوارديولا.. بشرى سارة لجماهير مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، عن إنفراجة جديدة لبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد التأكد من استعادة نجم الفريق بعدما تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.





وأكدت تقارير نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن الفريق الإنجليزي اقترب بقوة من استعادة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم السيتي، بعد التوقف الدولي الحالي، بعد تعافيه من الإصابة.





وتعرض "أجويرو" للإصابة خلال مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد، بالدوري الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





وأضافت الصحيفة: أن ذلك يعطي دفعة قوية وإنفراجة لجوارديولا، باستعادة نجم الفريق، بعد الغياب عن المباريات الأخيرة.





وأفات التقارير: أنَّ "أجويرو" يتدرب بمفرده منذ فترة، وسيبدأ التدريبات الجماعية مع زملائه، الأسبوع المقبل، ما يجعله جاهزًا للمشاركة في المباريات قريبًا.





الجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي، يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ12 نقطة، وله مباراة مؤجلة.