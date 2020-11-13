إلهام شاهين توجه رسالة لـ كارول سماحة بعد مهرجان الإسكندرية

هنأت الفنان الهام شاهين، صديقتها الفنانة كارول سماحه على تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي بجائزة أفضل ممثلة.
ونشرت الهام شاهين مجموعة من الصور لها مع كارول سماحه من المهرجان وعلقت عليها قائلة "ألف مبروك صديقتى الغالية جدا كارول سماحة أول جائزة تمثيل أفضل ممثله فى مهرجان إسكندريه السينمائى الدولى .. تستاهليها بجدارة .. فرحت لك من كل قلبى".
وحصلت الفنانة كارول سماحة على جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة والتي أعربت عن سعادتها ووجهت الشكر إلى الفنانة إلهام شاهين التى سلمتها درع الجائزة وسعيدة بكون هذه الجائزة تحمل اسم الفنانة فاتن حمامة كما حصل ربيع جليم على جائزة عمر الشريف أفضل ممثل.
وجاء ذلك في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال 36 والمهداة إلى الفنان عزت العلايلي.