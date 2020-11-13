إلهام شاهين توجه رسالة لـ كارول سماحة بعد مهرجان الإسكندرية

هنأت الفنان الهام شاهين، صديقتها الفنانة كارول سماحه على تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي بجائزة أفضل ممثلة.





ونشرت الهام شاهين مجموعة من الصور لها مع كارول سماحه من المهرجان وعلقت عليها قائلة "ألف مبروك صديقتى الغالية جدا كارول سماحة أول جائزة تمثيل أفضل ممثله فى مهرجان إسكندريه السينمائى الدولى .. تستاهليها بجدارة .. فرحت لك من كل قلبى".





وحصلت الفنانة كارول سماحة على جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة والتي أعربت عن سعادتها ووجهت الشكر إلى الفنانة إلهام شاهين التى سلمتها درع الجائزة وسعيدة بكون هذه الجائزة تحمل اسم الفنانة فاتن حمامة كما حصل ربيع جليم على جائزة عمر الشريف أفضل ممثل.







