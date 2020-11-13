أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

رد الكابتن مجدى عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، على تصريح محمد صلاح الاخير اثناء تكربمه من اتحاد الكرة المصري بأن مجدى عبد الغني من احد الملهمين له في مسيرته الكروية.





وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ردا على تصريح صلاح قائلا "كل التوفيق لفخى العرب محمد صلاح" .





يذكر أن مجدي عبد الغني، أعلن مؤخرا أنه سيترشح لرئاسة الجبلاية في حالة عدم ترشح هاني أبو ريدة في الانتخابات المقبلة.





وقال عبد الغني، في تصريحات إذاعية: "سأترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم في حالة عدم ترشح هاني أبو ريدة في الانتخابات القادمة".





وأضاف: "رغم اختلاف آرائنا معًا، هاني أبو ريدة هو الأحق بهذا المنصب وسأترشح في الانتخابات المقبلة حال إقامتها لدورة كاملة لمدة 4 سنوات وليس لأشهر كما يشاع".





وتابع: "في حالة عدم إقامة الانتخابات، الفيفا لن يجدد للجنة الخماسية بسبب عدم رضاه التام عن أدائهم، حيث لم تنجح اللجنة في تنفيذ مهامها".



