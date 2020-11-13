حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 13 - 11- 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة 13-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





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برج الحمل عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك قد تجعل علاقتك بشريك حياتك أو من تحب عرضة للمنغصات وعليك أن تصبر لفترة ولا تتسرع في ردود أفعالك. عائليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة.





برج الثور

مهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على ملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.

اجتماعيا وعاطفيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم رغبتك في تصيد الأخطاء للآخرين ولشركاء الحياة.





برج الجوزاء

عاطفيا: اقتران فينوس بالقمر في منزل الحب يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الخامس يمدك بالنشاط والرغبة في التجديد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك.





برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر والمريخ معاكسان وقد تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة والعنف.

عاطفيا وعائليا: اقتران فينوس والقمر في وضع معاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم المشاعر السلبية وأن تنسى المضايقات وتجنب الصدام.





برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

عاطفيا واجتماعيا: اقتران فينوس بالقمر في منزل العلاقات يعدك بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.





برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ويجب اليوم أن تتابع أمورك المهنية والمادية بحذر ودقة.

عاطفيا واجتماعيا: قد تميل اليوم نحو مقاومة كل شيء.. حاول أن تكون لبقا.





برج الميزان

صحيا وعاطفيا: اقتران فينوس بالقمر في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.

مهنيا واجتماعيا: اليوم القمر في برجك والوقت مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.





برج العقرب

عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يتسبب في انخفاض طاقتك، واليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة.

مهنيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تكون كتوما ومتحفظا، ولا تفصح عن خططك. كما أن اهتمامك بالتفاصيل الدقيقة يجعلك ترى الصورة بوضوح.





برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: اقتران فينوس بالقمر في منزل الأصدقاء يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب.

مهنيا: تنعم بتوافق مع البعض في محيطك المهني مما يشعرك بالسعادة ويساعدك أن تحصل على دعمهم.





برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: فينوس تقترن بالقمر في وضع معاكس.. كن صبورا وتحكّم في حساسيتك وابتعد عن العصبية.

مهنيا وعائليا: معاكسة القمر والمريخ قد تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك مهما كانت الاستفزازات.





برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يلائمك ويبعث الحماس في قلبك ويحفزك.

عاطفيا: اقتران فينوس بالقمر بمنزل الحظ تمنحك يوما مميزا يحمل لك الحظ في الحب ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.





برج الحوت

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك طاقة عاطفية وروح تفاؤل ويعدانك أيضا بأوقات حلوة.







