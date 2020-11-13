حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 13 - 11- 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة 13-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك قد تجعل علاقتك بشريك حياتك أو من تحب عرضة للمنغصات وعليك أن تصبر لفترة ولا تتسرع في ردود أفعالك.
عائليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة.
برج الثور
مهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على ملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم رغبتك في تصيد الأخطاء للآخرين ولشركاء الحياة.
برج الجوزاء
عاطفيا: اقتران فينوس بالقمر في منزل الحب يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الخامس يمدك بالنشاط والرغبة في التجديد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك.
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر والمريخ معاكسان وقد تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة والعنف.
عاطفيا وعائليا: اقتران فينوس والقمر في وضع معاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم المشاعر السلبية وأن تنسى المضايقات وتجنب الصدام.
برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.
عاطفيا واجتماعيا: اقتران فينوس بالقمر في منزل العلاقات يعدك بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.
برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ويجب اليوم أن تتابع أمورك المهنية والمادية بحذر ودقة.
عاطفيا واجتماعيا: قد تميل اليوم نحو مقاومة كل شيء.. حاول أن تكون لبقا.
برج الميزان
صحيا وعاطفيا: اقتران فينوس بالقمر في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.
مهنيا واجتماعيا: اليوم القمر في برجك والوقت مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.
برج العقرب
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يتسبب في انخفاض طاقتك، واليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة.
مهنيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تكون كتوما ومتحفظا، ولا تفصح عن خططك. كما أن اهتمامك بالتفاصيل الدقيقة يجعلك ترى الصورة بوضوح.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: اقتران فينوس بالقمر في منزل الأصدقاء يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب.
مهنيا: تنعم بتوافق مع البعض في محيطك المهني مما يشعرك بالسعادة ويساعدك أن تحصل على دعمهم.
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: فينوس تقترن بالقمر في وضع معاكس.. كن صبورا وتحكّم في حساسيتك وابتعد عن العصبية.
مهنيا وعائليا: معاكسة القمر والمريخ قد تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك مهما كانت الاستفزازات.
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يلائمك ويبعث الحماس في قلبك ويحفزك.
عاطفيا: اقتران فينوس بالقمر بمنزل الحظ تمنحك يوما مميزا يحمل لك الحظ في الحب ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.
برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك طاقة عاطفية وروح تفاؤل ويعدانك أيضا بأوقات حلوة.