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حوادث

ضبط مُسنة لتصرفها في ١٦٦ شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز القائمة بإدارته في سوهاج

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:55 ص
دقيق بلدى
دقيق بلدى
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط مُسنة لتصرفها في ١٦٦ شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز القائمة بإدارته وبيعها في السوق السوداء.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط "عطيات. م. أ"، ٥٥ سنه، صاحبة مخبز بلدي، وتُقيم دائرة المركز، لتصرفها في ١٦٦ شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء بفروق سعرية قُدرت ب٩٢٩٦٠ جنيهًا.


حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم ٢ أحوال إدارة مباحث التموين، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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