أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 13-11-2020





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك:"مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.