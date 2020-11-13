لميس سلامة: الدولة المصرية أبدت اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو





وأضافت سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن وزارة التضامن الإجتماعي وعدد كبير من الوزارات تهتم بذوي الإحتياجات الخاصة،لافتة إلى أن تلك الوزارات هي التضامن الإجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم .





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أنه من حق ذوي الإحتياجات الخاصة علينا أن ندعمهم ونساندهم.





وقالت إننا لا نعتبر تلك الفئة غريبة علينا او مختلفة فهناك البعض منهم من ذوي الهمم ناجحين بشكل كبير ويحصلون على بطولات ويشرفون مصر.





وأشارت سلامة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتلك الفئة من ذوي الهمم، مؤكدة أن ذوي الإحتياجات الخاصة منهم من حصل على بطولة عالم ومنهم من لديه موهبة في مجال معين ونماذج يتم تكريمها في مؤتمرات كبيرة من الدولة .





وأضافت مقدمة برنامج صباح البلد أن ملامح الخطة الإستثمارية الموجهة لذوي الإحتياجات الخاصة تعكس أن ذوي الإحتياجات الخاصة لها اهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية ويتم معاملتهم بشكل طبيعي.





أكدت الإعلامية لميس سلامة أن الدولة المصرية أبدت اهتماما كبيرا بذوي الإحتياجات الخاصة،ورعايتهم دائما والعمل على تلبية احتياجاتهم على أرض الواقع.