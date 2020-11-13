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أخبار العالم

بعد اتفاق جوبا.. قرار سوداني عاجل بشأن مسجوني الحركات المسلحة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:40 ص
البرهان
البرهان
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محمود نوفل
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عفوا عاما عن حملة السلاح والمحكومين من الحركات المسلحة، وخاطبت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الجهات ذات الصلة  لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وذكر القرار الذي وقع عليه البرهان ان العفو العام يشمل كل من حمل السلاح أو شارك في العمليات العسكرية.

وتضمن القرار كل الأحكام الصادرة أو البلاغات المفتوحة ضد القيادات السياسية للحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام في جوبا فضلا عن الأحكام الصادرة أو البلاغات المفتوحة ضد القوات النظامية بسبب العمليات العسكرية.

واستثنى قرار العفو العام من تشملهم بلاغات في المحكمة الجنائية الدولية أو من يواجهون تهما بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كما لا يشمل من يواجهون اتهامات في الحق الخاص
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