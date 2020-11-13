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أشرف العشري: قطر الركيزة الأساسية لدعم الإرهاب بالمنطقة .. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:43 ص
قطر
قطر
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي ،أشرف العشري ، مدير تحرير جريدة الأهرام ،إن هناك أكثر من تقرير يثبت تورط قطر في العديد من الأعمال الارهابية ، والتي تشعل الفتن في الشرق الأوسط ، باستغلال أبواقها الإعلامية ، مثل قناة الجزيرة .

وأشار أشرف العشري ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن توحد الدول العربية وعلى رأسها مصر ، ضد دولة قطر ، جاء بسبب أعمالها الإرهابية بدول الخليج ، ونشر الفتن .

ولفت مدير تحرير جريدة الأهرام إلى أن هناك ارتباط وثيق بين قطر والجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط ودول أوروبا ، مؤكدا أنه لا توجد علاقة وثيقة بين قطر وأية دولة عربية ، في الوقت الحالي ، وأن علاقتها الدولية تنحصر بين تركيا وإيران .

وأوضح "العشري" أن هناك تقارير تكشف بالأدلة حجم الأموال الضخمة ، والتي أنفقتها قطر على العصابات الإرهابية ، منها النصرة وأحرار الشام ، وغيرها من الجماعات ، والتي هي في الأساس خرجت من رحم الجماعة الإرهابية .

وتابع أن قطر تمثل الركيزة الأساسية لدعم الجماعات الأرهابية ماليا ، بالشرق الأوسط ، من خلال حسابات وهمية بالبنوك العربية .

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