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أخبار العالم

العاهل البحريني يؤدي صلاة الجنازة على الأمير الراحل بمشاركة ولي عهده.. صور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
جانب من صلاة الجنازة
جانب من صلاة الجنازة
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محمود نوفل
 
أدى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، صباح اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان فقيد  الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بجامع الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع.


شارك في أداء الصلاة كل من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

وتقبل  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، التعازي بوفاة  الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، بمشاركة  كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، معربين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في هذا المصاب. 

كما عبر العاهل البحريني  عن خالص شكره وتقديره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، وما أبدوه من مشاعر طيبة ونبيلة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
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