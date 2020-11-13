سري الدين: إحياء عيد الجهاد بالتمسك بمبدأي الاستقلال ودستور الحريات





قال الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس جريدة الوفد، إن القيمة الحقيقية للاحتفال بعيد الجهاد تتمثل في التمسك بالمبادئ التي أرساها سعد زغلول ورفاقه منذ أكثر من مئة عام لتظل حتى هذه اللحظة مبادئ راسخة وثوابت.





وأوضح سري الدين أن عيد الجهاد ليس مجرد ذكرى تاريخية نحتفل بها وإنما هو تاريخ يؤكد على مبدأين لا يتغيرا حينما قام سعد زغلول ورفاقه بمخاطبة المندوب السامي كانوا يستهدفون تحقيق الاستقلال لمصر وإرساء دستور يحترم قيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان.





وأشار سري الدين إلى أن هذه المبادئ حتى هذه اللحظة يجب أن تكون مبادي وثوابت للوفد وللمصريين جميعا، موضحا أن الاستقلال لا يزال ضروريا ولو كان غير قائم على الاستعمار وإنما الذاتي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.





ونوه سري الدين بأن روح الاستقلال ما زالت تعتمد على فكرة اختيار الاختيار السياسي وهو ما يقتدي دولة مستقلة قوية.





وأكد سري الدين أن هدف إرساء دستور يحترم الحريات يجب أن يكون دائمًا بمضمونه هو أحد ثوابت الوفد والحياة السياسية في مصر متمثلا في احترام الحقوق والحريات وإرساء العدالة الاجتماعية وقيم الديمقراطية وتعدد الأحزاب واحترام الرأي والرأي الآخر.