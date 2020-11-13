الصحة العالمية: لا توجد أي شركة تقدمت بأوراق خاصة بلقاح كورونا.. فيديو

أكدت الدكتور مها طلعت ، المستشارة الاقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية ، أنه لا توجد أية شركة ، حتى الأن ، تقدمت بأوراقها ، فيما يخص مصل ضد كورونا ، موضحة أن هناك 200 مصل في إطار التجربة العامة ، منهم 47 في المرحلة السريرية .





ولفتت مها طلعت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن الماسك من أحد وسائل الوقاية من فيروس كورونا ، وليست الوسيلة الوحيدة، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن المناطق المزدحمة ، والحرص على التباعد الاجتماعي .





وأشارت إلى أن الماسك الطبي من المفروض أن يرتديه 4 قطاعات فقط بالمجتمع، وهم القطاع الطبي، و كبار السن فوق 60 عام ، وأصحاب الأمراض المزمنة، والشخص المشخص بأنه حامل لفيروس كورونا ، موضحة أنه فيما عدا ذلك ينصح ارتداءها في الأماكن التي يحتمل بها خطورة أو بها أزدحام .





وكشفت دراسة أمريكية جديدة أن الشفاء من فيروس كورونا لا بالضرورة معناه أن الجسم تعافى تماما من الفيروس ، بل قد يترك أثرا يلازم الإنسان حتى الموت .





وحسب ما ورد في صحيفة " ديلي يل" ، فإن دراسة أمريكية أجريت على 62 ألاف مواطن أمريكي ثبتت إصابتهم بالفيروس في الفترة الماضية وأظهرت نتائجها أنهم تعافو .