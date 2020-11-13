Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة العالمية: لا توجد أي شركة تقدمت بأوراق خاصة بلقاح كورونا.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
Advertisements
نورهان رأفت
أكدت الدكتور مها طلعت ، المستشارة الاقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية ، أنه لا توجد أية شركة ، حتى الأن ، تقدمت بأوراقها ، فيما يخص مصل ضد كورونا ، موضحة أن هناك 200 مصل في إطار التجربة العامة ، منهم 47 في المرحلة السريرية .

ولفتت مها طلعت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن الماسك من أحد وسائل الوقاية من فيروس كورونا ، وليست الوسيلة الوحيدة، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن  المناطق المزدحمة ، والحرص على التباعد الاجتماعي .

وأشارت إلى أن الماسك الطبي من المفروض أن يرتديه 4 قطاعات فقط بالمجتمع، وهم القطاع الطبي، و كبار السن فوق 60 عام ، وأصحاب الأمراض المزمنة، والشخص المشخص بأنه حامل لفيروس كورونا ، موضحة أنه فيما عدا ذلك ينصح ارتداءها في الأماكن التي يحتمل بها خطورة أو بها أزدحام .

وكشفت دراسة أمريكية جديدة أن الشفاء من فيروس كورونا لا بالضرورة معناه أن الجسم تعافى تماما من الفيروس ، بل قد يترك أثرا يلازم الإنسان حتى الموت . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ديلي يل" ، فإن دراسة أمريكية أجريت على 62 ألاف مواطن أمريكي ثبتت إصابتهم بالفيروس في الفترة الماضية وأظهرت نتائجها أنهم تعافو . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: 191 لقاحا لكوفيد 19 في العالم منها 10 لقاحات بالمرحلة الثالثة للتجارب

الصحة العالمية: 191 لقاحا لكورونا فى العالم .. ومبادرة لتوفيره بشكل عادل للشعوب

المكسيك تسجل 3712 إصابة جديدة بكورونا و208 حالات وفاة

الصحة العالمية: لم يحدث تطور أو تحور لفيروس كورونا

الصحة العالمية: توفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا مع نهاية عام 2021

الصحة العالمية: لقاح كورونا للشفاء الكامل لم يكتشف

ترشيحاتنا

أكثر الأدعية استجابة يوم الجمعة

اعرف مجموعات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

انفراجة جوارديولا.. بشرى سارة لجماهير مانشستر سيتي

رسالة مصورة.. أرنولد شوارزنجر محبط من قلة الروح الوطنية في أمريكا

سبقت العالم بخطوات.. لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الثانية القفازات دائما؟

بالأسماء.. تعرف على أبطال مسلسل موسى لمحمد رمضان

Advertisements

الجثث تفحمت.. وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر.. صور

أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

الإسكان: طرح كراسات شروط حجز 820 وحدة سكنية بمطار إمبابة الاثنين المقبل

العاهل البحريني يؤدي صلاة الجنازة على الأمير الراحل بمشاركة ولي عهده.. صور

رد فعل ذكي.. سيدة تكتشف كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس.. فيديو

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم محمد فاروق بعد تأجيل ضم سيرينو.. حارس الأحمر السابق إلى الجونة.. صفقة مفاجأة لنادي الزمالك

حارس الأهلي السابق يعلن انتقاله إلى الجونة

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

حدث ليلا.. السيسي يوقع قانون الجمارك.. انفجار ضخم بـ السعودية.. ومصر تعرب عن تعازيها في ضحايا سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات

التهمه حريق ضخم.. سوق الجمعة يرى النور قريبا على مساحة 30 ألف متر وبتكلفة 300 مليون جنيه

نشرة الفن.. محمد صبحي يحيي ذكرى وفاته الرابعة.. ورحمة حسن تكشف سبب عدم زواجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة المطربة بوسي

هوندا تطلق Honda Odyssey Refresh 2021.. وحش جديد فى فئة الميني فان.. صور

Advertisements