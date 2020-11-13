غرفة صناعة الدواء: نتائج لقاحات كورونا مبشرة وننتظر إقرار الهيئة باستخدامها

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مصر ستستورد لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك العديد من اللقاحات التى يتم تطويرها الآن، أشهرهم الأمريكي.





وأضاف "رستم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مصر دخلت فى بعض التجارب الإكلينيكية على اللقاح الصيني، موضحة أن هيئة صناعة الدواء مسؤولة عن تقديم أى لقاح يدخل مصر من أجل ضمان أمانه ومفعوله.





وتابع: "ننتظر قرار هيئة الدواء المصرية بناء على الملفات مدى إتاحة هذا اللقاح رسميا فى مصر"، لافتا إلى أن نسبة فعالية اللقاحات الآن مبشرة جدا.





وأكد أن اللقاح الأمريكي يقوم بتكنيك إستخدام الحمض النووى، حيث أنها تعتبر المرة الأولى فى العالم لاستخدام تلك الطريقة للوصول إلى اللقاح.





وأشار إلى أنه فى حالة إثبات الدراسات الإكلينيكية فى وصول فعالية اللقاح الروسي إلى نسبة 92%، فإن لديه فرصة كبيرة جدا فى استخدامها على البشر.



