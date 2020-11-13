متطوعون بالحرم المكي يعملون 400 ساعة يوميا لخدمة الزوار

يشارك طلاب معهد الحرم المكي الشريف بالعمل التطوعي داخل المسجد الحرام وساحاته بإجمالي٤٠٠ ساعة في اليوم، حيث يشارك 80 طالبًا من طلاب المعهد يوميًا، بمعدل ٥ ساعات للفرد، يقوم فيها الطالب بالعمل على خدمة زوار ومعتمري بيت الله الحرام وذلك في مجال العمل التطوعي.





ومنذ المراحل الأولى للعودة التدريجية للعمرة والزيارة بالمسجد الحرام بدأ الطلاب في أعمال تنظيم الدخول والخروج إلى البيت العتيق وساحاته والمصليات والممرات ومرافقه، وذلك مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في الوصول إلى ما يقارب مليون مشارك في مجال الأعمال التطوعية.





وتحدث الطالب محمد أحمد الطارقي من معهد الحرم المكي الشريف أنه يشارك في الأعمال التطوعية لما لها من عظيم الأجر والثواب عند المولى -عز وجل-، وإشغالا لوقت الفراغ بما يعود بالنفع عليه وعلى حياته العلمية والمهنية، والأثر الإيجابي الكبير الذي تحدثه المشاركة في مجال العمل التطوعي.





فيما بين الطالب مروان عبدالمجيد الخطابي في الصف الثالث ثانوي بالمعهد أنه يشارك في مجال خدمة بيت الله الحرام وقاصديه منذ السماح بالعودة التدريجية للعمرة والزيارة للحرم المكي بمعدل ثلاث ساعات يوميًا؛ابتغاء الأجر والثواب من الله –عز وجل- مستلهما حب العمل التطوعي وفعل الخبر من أساتذته ومعلميه، فمنذ اللحظات الأولى من التحاقه بالمعهد وهو يلمس منهم حب الخير والبذل والعطاء بما يعكس الرضا النفسي والشعور بالإنجاز.



