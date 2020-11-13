ترام مكيف مزود بالإنترنت وأتوبيس كهربائي صديق للبيئة بالإسكندرية.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تقرير فيديو عن ترام الإسكندرية المكيف والمزود بالإنترنت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية، والذى أعلن فيه عن حزمة مشروعات للإسكندرية فى مقدمتها تطوير مرفق الترام، ليصبح أهم وسيلة نقل جماعي بالمحافظة.

ووفقا للتقرير تعد تلك نقلة نوعية كبيرة فى قطاع المرافق وإنجاز جديد يضيف للدولة المصرية فى قطاع النقل العام بمحافظة الإسكندرية.

وبدأت الإسكندرية للمرة الأولى فى تشغيل أول أوتوبيس يعمل بالكهرباء وأول عربة ترام مزودة بالإنترنت والجى بي اس والقادمة من دولة أوكرانيا، بعدما ظل هذا القطاع بدون صيانة أو تجديد لمدة 30 عاما.





الترام الجديد يعد أحد علامات الإسكندرية المميزة، التى نقلتها نقلة نوعية وساهمت فى تطوير المظهر الحضارى للمدينة الساحلية.

وبدأتشغيل ترام الإسكندرية الجديد فى فبراير 2019، بعد وصول أول وحدة ترام قادمة من دولة أوكرانيا، كما أنه تم الإتفاق على توريد باقى العربات المتفقة عليها وعددها 15 وحدة ترام جديدة تصل تباعا إلى الإسكندرية.





وتتمتع العربة الجديدة بإمكانيات متطورة، حيث أن الترام الجديد مزود بلوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجها، كما انه يمكنها السير بدون تيار كهربائي، بالإضافة إلى أنها مجهزة بثلاث محاور دفع ويمكنها العمل على واحدة منهم فقط أثناء الطوارئ.