Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدأت بخطاب كارثي وانتهت بضياع موهبة مصرية.. القصة الكاملة لأزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
رامز حفظ الله
رامز حفظ الله
Advertisements
يسري غازي - محمد السعيد
خسر منتخب مصر للشباب موهبة جديدة، بسبب الخطاب الكارثي الذي استدعى به اتحاد الكرة رامز حفظ الله لاعب فريق ميلوول الإنجليزي لتمثيل الفراعنة.

ويستعرض " صدى البلد" القصة الكاملة لأزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة:

اتحاد الكرة يستدعى رامز حفظ الله:

استدعى اتحاد الكرة رامز حفظ مطلع شهر أكتوبر الماضي للاختبار لمدة أسبوع، على أن يتحمل اللاعب كافة تكاليف سفره وإقامته.

وجاء نص اتحاد الكرة كالتالي:

من : اتحاد الكرة 

تاريخ : 4/10/2020

إلى اللاعب : رامز حفظ الله مواليد 18 سنة ونادي ميلوول:

كجزء من إعداد المنتخب الوطني المصري تحت 19 سنة للمشاركة في تصفيات المنتخب الإفريقية للشباب في تونس تحت 20 عام من 19/11/2020 إلى 24/11/2020

نود  السماح للاعب رامز حفظ الله البالغ من العمر 18 عاما بنادي ميلوول الحضور لمعسكر المنتخب المصري تحت 19 سنة في القاهرة لمدة أسبوع لتقييم فنياته ، يلاحظ أن اللاعب سوف يتحمل تكلفة تذاكر الطيران بالإضافة إلى كل المصروفات الخاصة به.

جزيل الشكر 

وليد العطار المدير التنفيذي

رامز حفظ الله يرد:

وأعرب رامز حفظ الله،في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن غضبه الشديد من الطريقة المهينة التي استدعاه به اتحاد الكرة لتمثيل منتخب مصر للشباب.

وأكد اللاعب، أن والده كان يرغب في انضمامه إلى منتخب مصر ولكن حزن من طريقة معاملة اتحاد الكرة.

حفظ الله يختار تمثيل منتخب المغرب:

اختار رامز حفظ الله تمثيل منتخب المغرب، بسبب الطريقة المهينة التي استدعاه بها اتحاد الكرة.

شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة:

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الخطاب الصادر من الاتحاد بشأن استدعاء رامز حفظ الله، لاعب فريق ميلوول الإنجليزي لصفوف منتخب مصر للشباب.

وعلق شوبير على الخطاب قائلًا: "صيغة الخطاب ركيكة للغاية، يعني إيه تكلفة الإقامة عليه، مش عارف تجيبله سندوتشين، كل اللاعيبة هتاكل وهو هيقعد لوحده، إيه الكلام ده".

وأضاف: "مش متصور إزاي خطاب يطلع من إتحاد الكرة بالصيغة دي، لازم يخرج تحقيق حالا في اللي حصل ده، وبعدين نرجع نزعل إنه اختار المغرب؛ طب ما تخاطبه إنت الأول بشكل محترم".

اتحاد الكرة يعلق:

اعترف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بالخطأ في واقعة استدعاء رامز حفظ الله لتمثيل منتخب مصر، مؤكدا أن يتحمل جزاء كبيرا من  المسؤولية.

وأكد العطار، أنه سيتم فتح تحقيقا اعتبارا من غدا السبت، لمحاسبة كل المتسببين في الأزمة، لضمان عدم تكراراها مستقبلا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية: نعمل على رفع سقف طموحات اللاعبات

انفراد| خطاب اتحاد الكرة الذي تسبب في ضياع الموهبة المصرية رامز حفظ الله

أخبار الرياضة | وزير الرياضة يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي والزمالك.. وإصابة لاعب المنتخب الأوليمبي بكورونا

منتخب الشباب يوضح موقفه من ضم لاعب ميلوال الإنجليزي

مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم محمد فاروق بعد تأجيل ضم سيرينو.. حارس الأحمر السابق إلى الجونة.. صفقة مفاجأة لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

ماتت قبل فرحها بأيام.. زهرة تتشح بالسواد حزنا على عروس المنيا

بالأسماء.. تعرف على أبطال مسلسل موسى لمحمد رمضان

رئيس تنفيذي.. قرار جديد من آبي أحمد للسيطرة على إقليم تيجراي المتمرد

صحيفة أمريكية تكشف عن أول إجراء لترامب بعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا

محظور تداولها.. ضبط ١٢٧ كيلو من أسماك الأرنب السامة بالإسكندرية

المنشآت تحذر: تطبيق مواعيد الفتح والغلق يهدد بخروج مصر من المنافسة السياحية

Advertisements

مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم محمد فاروق بعد تأجيل ضم سيرينو.. حارس الأحمر السابق إلى الجونة.. صفقة مفاجأة لنادي الزمالك

خالد الغندور يوجه رسالة لـ عدلي القيعي بعد إصابته بفيروس كورونا

حارس الأهلي السابق يعلن انتقاله إلى الجونة

يتحمل مصاريفه.. عبد الستار صبري: رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى المنتخب

بدأت بخطاب كارثي وانتهت بضياع موهبة مصرية.. القصة الكاملة لأزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة

موعد وملعب مباراة منتخب مصر وتوجو بتصفيات أمم الكاميرون غدا

ربيع ياسين عن أزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة: عملنا اللي علينا ونص

لإنقاذ الموسم.. 5 لاعبين يمكن لـ ليفربول التعاقد معهم لحل أزمة خط الدفاع

عقوبات قاسية فى انتظار الحكم المساعد بعد تعديه على مدرب السودان فى مباراة غانا

النصر السعودي ينافس ريال مدريد على ضم لاعب إنتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة المطربة بوسي

هوندا تطلق Honda Odyssey Refresh 2021.. وحش جديد فى فئة الميني فان.. صور

Advertisements