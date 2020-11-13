بدأت بخطاب كارثي وانتهت بضياع موهبة مصرية.. القصة الكاملة لأزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة

خسر منتخب مصر للشباب موهبة جديدة، بسبب الخطاب الكارثي الذي استدعى به اتحاد الكرة رامز حفظ الله لاعب فريق ميلوول الإنجليزي لتمثيل الفراعنة.





ويستعرض " صدى البلد" القصة الكاملة لأزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة:





اتحاد الكرة يستدعى رامز حفظ الله:





استدعى اتحاد الكرة رامز حفظ مطلع شهر أكتوبر الماضي للاختبار لمدة أسبوع، على أن يتحمل اللاعب كافة تكاليف سفره وإقامته.





وجاء نص اتحاد الكرة كالتالي:





من : اتحاد الكرة

تاريخ : 4/10/2020

إلى اللاعب : رامز حفظ الله مواليد 18 سنة ونادي ميلوول:

كجزء من إعداد المنتخب الوطني المصري تحت 19 سنة للمشاركة في تصفيات المنتخب الإفريقية للشباب في تونس تحت 20 عام من 19/11/2020 إلى 24/11/2020

نود السماح للاعب رامز حفظ الله البالغ من العمر 18 عاما بنادي ميلوول الحضور لمعسكر المنتخب المصري تحت 19 سنة في القاهرة لمدة أسبوع لتقييم فنياته ، يلاحظ أن اللاعب سوف يتحمل تكلفة تذاكر الطيران بالإضافة إلى كل المصروفات الخاصة به.

جزيل الشكر

وليد العطار المدير التنفيذي

رامز حفظ الله يرد:

وأعرب رامز حفظ الله،في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن غضبه الشديد من الطريقة المهينة التي استدعاه به اتحاد الكرة لتمثيل منتخب مصر للشباب.

وأكد اللاعب، أن والده كان يرغب في انضمامه إلى منتخب مصر ولكن حزن من طريقة معاملة اتحاد الكرة.

حفظ الله يختار تمثيل منتخب المغرب:

اختار رامز حفظ الله تمثيل منتخب المغرب، بسبب الطريقة المهينة التي استدعاه بها اتحاد الكرة.

شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة:





هاجم الإعلامي أحمد شوبير، الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الخطاب الصادر من الاتحاد بشأن استدعاء رامز حفظ الله، لاعب فريق ميلوول الإنجليزي لصفوف منتخب مصر للشباب.





وعلق شوبير على الخطاب قائلًا: "صيغة الخطاب ركيكة للغاية، يعني إيه تكلفة الإقامة عليه، مش عارف تجيبله سندوتشين، كل اللاعيبة هتاكل وهو هيقعد لوحده، إيه الكلام ده".





وأضاف: "مش متصور إزاي خطاب يطلع من إتحاد الكرة بالصيغة دي، لازم يخرج تحقيق حالا في اللي حصل ده، وبعدين نرجع نزعل إنه اختار المغرب؛ طب ما تخاطبه إنت الأول بشكل محترم".



