الرجل الأسود أرعبهم.. أوباما يتهم ملايين الأمريكيين بالعنصرية

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أن فوز الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 جاء ردًا على وجود شخص من ذوي البشرة السوداء في منصب الرئيس قبله.





وقال أوباما في كتابه "A Promised Land" الذي سيصدر يوم 17 نوفمبر، الذي يعرض فيه حياته السياسية والشخصية: " كان الأمر كما لو أن وجودي في البيت الأبيض أثار ذعرا عميقا، وشعورا بأن النظام الطبيعي قد تعطل، وهذا بالضبط ما فهمه دونالد ترامب عندما بدأ في الترويج لادعاءات بأنني لم أولد في الولايات المتحدة، وبالتالي كنت رئيسا غير شرعي".





واعتبر أوباما أن "ترامب وعد ملايين الأمريكيين الذي أرعبهم وجود رجل أسود في البيت الأبيض، بإكسير لقلقهم العنصري".





وحصد ترامب حتى الآن أصوات أكثر من 72 مليون شخص في أمريكا، بينما حصل منافسه الديمقراطي، جو بايدن، على أكثر من 77 مليون صوت.





ولطالما اتهم الديمقراطيون ووسائل الإعلام الأمريكية الرئيس ترامب بالعنصرية خاصة بعد حادث مقتل المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السوداء جورج فلويد بولاية مينيسوتا الأمريكية.



