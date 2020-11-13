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أخبار العالم

الرجل الأسود أرعبهم.. أوباما يتهم ملايين الأمريكيين بالعنصرية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
باراك أوباما
باراك أوباما
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محمد عثمان
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أن فوز الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 جاء ردًا على وجود شخص من ذوي البشرة السوداء في منصب الرئيس قبله.

وقال أوباما في كتابه "A Promised Land" الذي سيصدر يوم 17 نوفمبر، الذي يعرض فيه حياته السياسية والشخصية: " كان الأمر كما لو أن وجودي في البيت الأبيض أثار ذعرا عميقا، وشعورا بأن النظام الطبيعي قد تعطل، وهذا بالضبط ما فهمه دونالد ترامب عندما بدأ في الترويج لادعاءات بأنني لم أولد في الولايات المتحدة، وبالتالي كنت رئيسا غير شرعي".

واعتبر أوباما أن "ترامب وعد ملايين الأمريكيين الذي أرعبهم وجود رجل أسود في البيت الأبيض، بإكسير لقلقهم العنصري".

وحصد ترامب حتى الآن أصوات أكثر من 72 مليون شخص في أمريكا، بينما حصل منافسه الديمقراطي، جو بايدن، على أكثر من 77 مليون صوت.

ولطالما اتهم الديمقراطيون ووسائل الإعلام الأمريكية الرئيس ترامب بالعنصرية خاصة بعد حادث مقتل المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السوداء جورج فلويد بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وحذر أوباما من مزاعم الرئيس دونالد ترامب الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات، في أعقاب خسارته أمام جو بايدن وتأثيرها على البلاد.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس": "يبدو أنهم متحمسون، جزئيًا، لأن الرئيس لا يحب أن يخسر، ولا يعترف بالخسارة أبدًا... أنا منزعج أكثر من حقيقة أن المسؤولين الجمهوريين الآخرين الذين يعرفون بوضوح أفضل يسيرون على هذا النحو، يضحكون عليه بهذه الطريقة".

وتابع أوباما إنها "خطوة أخرى في نزع الشرعية، ليس فقط بالنسبة إدارة بايدن القادمة، ولكن الديمقراطية بشكل عام".
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