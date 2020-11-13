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محافظات

انفجار خط مياه رئيسي في أسيوط

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
انفجر قبل قليل خط مياة الشرب الرئيسي بتقسيم الخياط بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط مما تسبب في تعطل حركة المرور وقطع المياه عن المنطقة. 
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تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط بلاغا من سكان تقسيم الخياط المتفرع من شارع الجمهورية بحي شرق أسيوط بانفجار خط مياه الشرب بشارع رقم " 1"  مما تسبب في غرق الشوارع المحيطة والمساكن. 

علي الفور انتقل أيمن محروس رئيس الحي و المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إلى موقع البلاغ وقامت سيارات الكسح بسحب المياه من الشوارع المحيطة وجاري عملية الإصلاح.
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