انفجار خط مياه رئيسي في أسيوط

انفجر قبل قليل خط مياة الشرب الرئيسي بتقسيم الخياط بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط مما تسبب في تعطل حركة المرور وقطع المياه عن المنطقة.
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تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط بلاغا من سكان تقسيم الخياط المتفرع من شارع الجمهورية بحي شرق أسيوط بانفجار خط مياه الشرب بشارع رقم " 1" مما تسبب في غرق الشوارع المحيطة والمساكن.
علي الفور انتقل أيمن محروس رئيس الحي و المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إلى موقع البلاغ وقامت سيارات الكسح بسحب المياه من الشوارع المحيطة وجاري عملية الإصلاح.