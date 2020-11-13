انفجار خط مياه رئيسي في أسيوط

انفجر قبل قليل خط مياة الشرب الرئيسي بتقسيم الخياط بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط مما تسبب في تعطل حركة المرور وقطع المياه عن المنطقة.

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تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط بلاغا من سكان تقسيم الخياط المتفرع من شارع الجمهورية بحي شرق أسيوط بانفجار خط مياه الشرب بشارع رقم " 1" مما تسبب في غرق الشوارع المحيطة والمساكن.



